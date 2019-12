Het kabinet heeft een nieuw wetsvoorstel aangenomen waarin verkopers van smartphones en televisie’s in 2021 een zogenaamde ‘updateplicht’ krijgen. Deze plicht is er nu nog niet.



Snelle veroudering van apparaten

Verkopers moeten na aankoop van een product nog software- en beveiligingsupdates leveren. De reden hiervoor is dat het apparaat ‘minimaal blijft functioneren op hetzelfde niveau als ten tijde van de aankoop’. Nu is het vaak zo dat wanneer je een TV of smartphone koopt, het apparaat al snel verouderd is omdat er geen updates meer voor komen.

Regelgeving voor heel Europa

De basis voor deze nieuwe wet lag er al eerder dit jaar: op initiatief van Nederland kwam er al een Europese regelgeving over het verplicht updaten van apparaten. Met het wetsvoorstel volgt Nederland nu deze Europese regels. Omdat steeds meer apparaten zijn aangesloten op internet, hebben ze ook steeds vaker een update nodig. Als ze geen update krijgen worden ze al snel onveilig. Dit geldt overigens niet alleen voor smartphones en smart televisie’s. De updateplicht geldt ook voor bijvoorbeeld slimme deurbellen, camera’s en zelfs slimme koelkasten.



Het kabinet vindt dat de consument een bepaalde verwachting mag hebben van het product dat ze kopen en dat het nog een tijdje mee moet kunnen na het moment van aankoop. De updateplicht moet voorkomen dat apparaten kort na aankoop niet meer up-to-date en niet meer goed beveiligd zijn. De updateplicht gaat dus voor de hele EU gelden, maar het is nog niet duidelijk hoelang de periode moet zijn dat verkopers de updateplicht hebben. De Consumentenbond wil dat deze periode minimaal vier jaar wordt.

Regelgeving voor verkopers en niet voor fabrikanten

Het is wel enigszins vreemd dat het kabinet de verkopers van apparaten een updateplicht willen opleggen, maar niet de fabrikanten van de apparaten. Het is namelijk nog maar de vraag in hoeverre verkopers daar überhaupt invloed op kunnen hebben. Als een fabrikant zoals Apple besluit geen update meer uit te rollen voor bepaalde iPhones kan een verkoper daar weinig aan doen.

