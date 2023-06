Meer privacy in WhatsApp met deze twee nieuwe functies

Het is weer tijd voor een WhatsApp-update! Met deze update wordt jouw privacy op WhatsApp veel beter beschermd. Dit zijn de nieuwe functies.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is weer een nieuwe versie van WhatsApp beschikbaar voor je iPhone. In de nieuwe update van WhatsApp wordt voornamelijk gefocust op jouw privacy, die is straks veel beter beschermd. Eerder voegde WhatsApp al belangrijke instellingen toe als end-to-end-encryptie en het vergrendelen van verschillende chats. Ook kan je van eenmalige foto’s op WhatsApp geen screenshot meer maken.

Lees ook: WhatsApp-foto’s in hoge kwaliteit sturen – zo doe je dat

Nu komen er dus nog twee nieuwe instellingen bij om de privacy op WhatsApp te verbeteren. Met de nieuwe functies heb je straks een beter overzicht op wie je wel en niet kan bellen. Daarnaast kan je met de nieuwe update controleren of je wel de juiste privacy-instellingen hebt ingeschakeld. Dit zijn de nieuwe functies die jouw privacy op WhatsApp na de update moeten verbeteren.

1. Onbekende bellers stilhouden

Wordt jij vaak gebeld door nummers die niet in je contactenlijst staan? Dan is er goed nieuws, want in de nieuwe versie van WhatsApp is het mogelijk om onbekende bellers stil te houden. Met de functie worden oproepen van onbekende mensen automatisch stilgehouden, om zo jouw privacy op WhatsApp te beschermen. Zo is je nummer minder gevoelig voor bijvoorbeeld ongewenste reclametelefoontjes.

Als je wordt gebeld door een onbekend nummer, gaat je telefoon niet meer af als je de nieuwe functie hebt ingeschakeld. De oproep is wel zichtbaar in de lijst met Oproepen, voor het geval het toch om iemand ging die je kent. Je krijgt daarom wel een melding van de oproep in WhatsApp bij Oproepen. Om onbekende bellers stil te houden op WhatsApp, volg je deze stappen:

Open ‘WhatsApp’; Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Privacy’; Tik op ‘Gesprekken’; Schakel ‘Houd onbekende bellers stil’ in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Privacycontrole in WhatsApp

Met de nieuwe update van WhatsApp is het mogelijk om alle instellingen op het gebied van privacy in één overzicht te bekijken. Met Privacy-controle geeft WhatsApp je een menu, waarin alle verschillende opties om je privacy te beschermen worden weergegeven. Zo zie je wie er contact met je op kan nemen, welke persoonsgegevens zichtbaar zijn en wat er zichtbaar is in de chat.

De Privacy-controle vind je terug in WhatsApp onder instellingen. De controle wordt dan als een melding bovenaan de lijst met instellingen getoond. Nadat je de controle hebt doorlopen, heb je de optie om de notificatie weg te klikken. De Privacy-controle is daarom vooral bedoeld als herinnering aan WhatsApp-gebruikers om bewust om te gaan met je instellingen, zeker wat betreft privacy.

Verbeteringen privacy direct beschikbaar op WhatsApp

De nieuwe functies op WhatsApp om je privacy te verbeteren zijn nu al beschikbaar. Je moet wel eerst even de app bijwerken, de nieuwste versie van WhatsApp is op dit moment Versie 23.12.71. Zodra je de app hebt geüpdatet, worden de nieuwe privacy-instellingen vanzelf toegevoegd.

Lees ook: WhatsApp Companion Modus gelanceerd – dit kan je ermee

Doorgaans brengt WhatsApp nieuwe functies binnen een aantal weken uit voor iedereen. Het kan dus zijn dat je nog even moet wachten. Ben je benieuwd naar meer nieuws over WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp. Wil je online zijn op WhatsApp zonder dat iemand het doorheeft? Lees dan hier hoe je dat precies doet.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.