Netflix brengt update uit: deze gewilde functie komt naar de iPhone

Er is een update beschikbaar voor Netflix! In de nieuwste softwareversie krijgt de app voor de iPhone en iPad een handige nieuwe functie. Dit verandert er.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een abonnement op Netflix? Dan hebben we goed nieuws, want Netflix heeft een update uitgebracht voor de app op de iPhone en iPad. In de nieuwe softwareversie krijgt de iPhone-app er een veelgevraagde functie bij, die al jaren beschikbaar is bij de Android-app. Netflix introduceert een knop, waarmee het mogelijk wordt om alle afleveringen van een seizoen in één keer te downloaden op je iPhone of iPad.

Dat is een handige toevoeging, zeker als je regelmatig series van Netflix downloadt om offline te bekijken. Waar je eerder nog iedere aflevering van een serie op Netflix apart moest selecteren om te downloaden, is dat na het installeren van de update niet meer nodig. Je kunt dan alle afleveringen downloaden met één druk op de knop. Ben je benieuwd hoe dat werkt? Wij leggen je uit waar je de nieuwe functie vindt.

Seizoen in één keer downloaden

Wil je Netflix binnenkort kijken, terwijl je niet altijd een goede internetverbinding hebt? Dan komt de nieuwe knop in de Netflix-app goed van pas. Zorg ervoor dat je de applicatie hebt bijgewerkt naar de nieuwste versie. Netflix heeft de update inmiddels voor iedereen uitgebracht, waardoor je de nieuwe functie nu al kunt gebruiken op je iPhone of iPad. Heb je de update geïnstalleerd? Dan vind je de nieuwe knop als volgt:

Open Netflix op je iPhone of iPad; Ga naar een serie naar keuze; Kies het seizoen dat je wilt downloaden; Tik tot slot op ‘Download seizoen’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met de update voegt Netflix de knop toe naast de bestaande iconen als ‘Mijn lijst’ en ‘Delen’. De nieuwe knop maakt het veel gemakkelijker om alle afleveringen van een seizoen in één keer te downloaden. Wil je maar een paar afleveringen downloaden? Ook dat is nog mogelijk, dat gaat via de knop naast iedere losse aflevering. Je vindt alle gedownloade afleveringen vervolgens onder ‘Mijn Netflix > Downloads’.

Meer over Netflix

Let wel op bij het downloaden van series (en films) op Netflix, want het is aan te raden om dit ruim voor vertrek te doen. Zeker als je op reis gaat, is het verstandig om voor vertrek nog eens te controleren of de titels gedownload zijn op je iPhone of iPad. In sommige gevallen mislukt dat, bijvoorbeeld door een slechte internetverbinding of door het afsluiten van de app. Zie je dit op tijd? Dan kun je de serie of film alsnog downloaden.

Het is in ieder geval veel gemakkelijker om een compleet seizoen van een serie te downloaden op je iPhone of iPad. Netflix brengt met de update verder geen veranderingen naar de app, maar voert wel prijsverhogingen door in een aantal landen. De abonnementen in onder andere de Verenigde Staten, Canada en Portugal zijn per direct duurder geworden. In Nederland en België gelden deze prijsverhogingen (nog) niet. Ben je juist op zoek naar een andere streamingdienst? Bekijk dan hier het aanbod: