iOS 19 wordt grootste iPhone-update in jaren (om deze reden)

De aankondiging van iOS 19 komt steeds dichterbij en het gaat waarschijnlijk om de grootste iPhone-update in jaren! Dit is waarom.

iOS 19

Dit jaar is iOS 19 de belangrijkste update voor de iPhone. Volgens geruchten voert Apple enorme veranderingen door en wordt iOS 19 de grootste iPhone-update in jaren. Deze aanpassingen zien we vooral in het ontwerp, want Apple werkt aan een nieuwe interface voor het besturingssysteem. In het nieuwe design worden veel elementen van visionOS verwacht, het besturingssysteem dat speciaal voor de Apple Vision Pro is ontwikkeld.

Kenmerkende onderdelen van visionOS zijn vooral de transparante kaders met afgeronde hoeken. Deze kaders lijken van glas en komen volgens geruchten naar iOS 19. Daarnaast krijgt het nieuwe design van het besturingssysteem veel meer diepte. Het is nog onduidelijk of de ronde icoontjes van de apps ook naar iOS 19 komen. Apple paste het ontwerp van iOS voor het laatst aan in 2013, toen iOS 7 verscheen. Daardoor wordt iOS 19 de grootste iPhone-update in jaren, maar dat komt niet alleen door het nieuwe ontwerp.

Apple beter voorbereidt

In 2013 voerde Apple grote veranderingen door met de release van iOS 7. Het uitrollen van deze update en alle nieuwe functies ging niet vlekkeloos, waardoor Apple veel tijd nodig had om de nieuwe software stabiel te krijgen. Dit kwam door veranderingen in het personeel en een vernieuwd team dat aan iOS werkte. Bij iOS 19 is dat niet het geval, want hetzelfde team van ontwikkelaars werkt al jaren aan deze software. Het is de verwachting dat iOS 19 daarom niet zoveel corrigerende updates nodig heeft als iOS 7.

Apple is met dit team dus beter voorbereidt op het uitrollen van een grote software-update, als gekeken wordt naar het ontwerp. Dat is ook nodig, want het is de verwachting dat Apple ook de software achter het nieuwe design aanpast. Bij iOS 7 gebeurde dat niet, Apple veranderde toen voornamelijk het ontwerp. Pas bij de release van de iPhone X werd de software achter dit design aangepast. Mogelijk verandert Apple nu zowel de software als de interface, dat iOS 19 een grotere update maakt dan iOS 7.

Release van iOS 19

De kans bestaat dat Apple de software van het besturingssysteem vernieuwd, zodat iOS wordt voorbereid op de komst van de iPhone Fold. Bij de iPhone X werd de software aangepast, zodat iOS werkt op iPhones met een groter scherm. Mogelijk verandert de software nu om het besturingssysteem te laten werken op een vouwbare iPhone. Van deze verandering in iOS 19 merken we bij de update weinig, want het gaat om aanpassingen op de achtergrond.

Volgens geruchten werkt Apple dus aan een nieuwe interface en aan nieuwe software voor iOS 19. Andere nieuwe functies van iOS 19 zijn een gezondheidscoach, aangepaste indeling voor de Foto’s-app en Apple Intelligence in meer talen. We moeten nog wel even wachten op de update, want iOS 19 verschijnt pas in september. Veel eerder onthult Apple het nieuwe design al, dat gebeurt in juni op de WWDC. Wil je meer weten over iOS 19? Lees dan hier alles over de grootste iPhone-update in jaren!