Apple lanceert updates voor iOS 16.5 én iOS 16.6 – wat is er nieuw?

Apple heeft een belangrijke update voor iOS 16.5 én een nieuwe testversie voor iOS 16.6 uitgebracht. Dit verandert er in de nieuwe iOS-versies.

Updaten maar! Er is een belangrijke update uitgebracht voor iOS 16.5, waarin Apple voor de tweede keer gebruik maakt van hun ‘snelle beveiligingsmaatregelen’-service (Rapid Security Responses in het Engels). Dit zijn speciale, kleine updates met cruciale beveiligingsupdates voor de iPhone. Het is daarom belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren.

Daarnaast heeft Apple een nieuwe testversie uitgebracht voor iOS 16.6. De bèta is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat ze meteen met de nieuwe functies aan de slag kunnen. iOS 16.6 is de laatste update voor de lancering van iOS 17 en is daardoor vermoedelijk geen grote update. Ben jij benieuwd wat er in iOS 16.5 wordt opgelost en welke nieuwe functies er met iOS 16.6 naar je iPhone komen? Lees dan snel verder.

Apple lanceert opnieuw belangrijke beveiligingsupdate

Apple brengt regelmatig updates uit voor de iPhone en iPad. Deze keer is het een kleine update voor iOS 16.5.1, maar wel een hele belangrijke. Het gaat namelijk om een snelle beveiligingsmaatregel, die Apple in kan zetten om grote problemen op het gebied van beveiliging direct op te lossen. Je kunt deze speciale updates herkennen aan de versie-aanduiding achter de iOS-versie, nu is het versie ‘a’.

Deze update lost opnieuw een probleem op met Apple’s Webkit, het programma waar alle webbrowsers in iOS op moeten draaien. Er is opnieuw een beveiligingslek gevonden, dat wordt gedicht in iOS 16.5.1 (a). Het is opvallend dat er opnieuw een groot beveiligingsprobleem is gevonden, want iOS 16.5.1 was eveneens volledig gefocust op het verhelpen van gaten in de beveiliging.

In iOS 16.5.1 zijn dus nog niet alle problemen opgelost, waardoor Apple genoodzaakt is om nu in te grijpen met een snelle beveiligingsupdate. Het lek in Webkit is inmiddels algemeen bekend, waardoor hackers ook op de hoogte zijn van het beveiligingsprobleem. Het is dus belangrijk om iOS 16.5.1 (a) zo snel mogelijk op je iPhone te installeren.

Nieuwe testversie van iOS 16.6

Naast iOS 16.5.1 (a) heeft Apple een nieuwe testversie van iOS 16.6 uitgebracht. Het is al de vijfde bèta van iOS 16.6, maar er is nog weinig duidelijk over de nieuwe functies die met de update naar je iPhone komen. De grootste nieuwe functie van iOS 16.6 is een nieuwe veiligheidsfunctie voor iMessage. Je kans straks namelijk verifiëren of een bericht wel van de juiste persoon afkomstig is.

Verder is iOS 16.6 voornamelijk bedoeld om problemen van iOS 16.5 te verhelpen. Zo wordt het probleem met de smart-home standaard Matter opgelost. Als je met de huidige iOS-versie probeert om via de Woning-app in een nieuwe kamer een Matter-device te verbinden, dan werkt dat niet vanuit de lijst met beschikbare apparaten. In iOS 16.6 is dit wel weer mogelijk.

iOS 16.6 verschijnt binnenkort

We hoeven waarschijnlijk niet lang meer te wachten op iOS 16.6, want er verschijnen doorgaans vijf of zes testversies van de nieuwe iOS-update. Vorig jaar verscheen iOS 15.6 op 21 juli, dus we verwachten dat iOS 16.6 rond dezelfde periode verschijnt. Dit is dan de laatste iOS 16-update voor de komst van iOS 17.

Het beveiligingslek in iOS 16.5.1 was dus erg belangrijk, want Apple heeft besloten om nu al in te grijpen en niet te wachten op iOS 16.6. Zorg er daarom voor dat je iPhone meteen geüpdatet wordt als iOS 16.5.1 (a) beschikbaar is op je toestel. Zie je de update niet? Geen nood, Apple rolt de update vaak gefaseerd uit. Meestal heb je de beveiligingsmaatregel binnen 48 uur op je iPhone staan.

