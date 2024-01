Er komt een grote update aan voor je Google Chromecast

Er komen een aantal handige nieuwe functies aan voor de Google Chromecast, inclusief de apparaten waar die zit ingebouwd. Dit moet je weten.

Google heeft tijdens de CES nieuwe functies aangekondigd voor Chromecast-apparaten. Zo kun je content van TikTok nu vanaf je iPhone naar elk Chromecast-apparaat casten. Dit werkt niet alleen met een Chromecast-dongle, maar ook met bijvoorbeeld een tv met ingebouwde Google Chromecast.

Er verschijnen dit jaar ook meer apparaten met ingebouwde Google Chromecast, zoals de 2024 LG TV-serie. En later dit jaar wordt Chromecast built-in uitgebreid naar LG Hospitality en Healthcare. Je kunt dan content vanaf je iPhone naar de LG tv in je hotel- of ziekenhuiskamer streamen, mits de software van LG erop staat geïnstalleerd. Dit werkt dan zonder dat je op elke app hoeft in te loggen. Zodoende hoef je er dus ook niet meer aan te denken dat je moet uitloggen als je klaar bent met kijken.

Verder komt er een update voor Pixel-smartphones en de Google Pixel Tablet. Het wordt namelijk mogelijk om muziek die je op de Pixel-smartphone afspeelt, kunt streamen naar de Pixel Tablet door simpelweg beide toestellen tegen elkaar te houden. Handig voor wie beide apparaten heeft, maar geen baanbrekende innovatie.

Chromecast blijft populair

Volgens Google zijn er nu meer dan 220 miljoen actieve apparaten met Android TV en Google TV die streaming-apps kunnen gebruiken en video’s kunnen afspelen die worden gecast door aangesloten apparaten. Dit betekent dat Google Chromecast nog altijd een van de meestgebruikte manieren is om audio en video van een smartphone of tablet naar een tv te streamen.

