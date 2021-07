De GarageBand-app voor de iPhone en iPad is bijgewerkt met geheel nieuwe geluidenpakketten van een aantal topartiesten en producers, waaronder Dua Lipa en Lady Gaga.

Apples muziek-app GarageBand krijgt een flinke update, die zorgt voor een hoop nieuwe mogelijkheden. Apple geeft beginnende producers hiermee de kans om kwalitatief betere muziek te maken en te leren van industrie-professionals.

GarageBand-gebruikers kunnen hun remixvaardigheden voortaan verfijnen onder begeleiding van popartiesten Dua Lipa en Lady Gaga. Tijdens zogenoemde Remix-sessies kunnen beginnende producers oefenen met geïsoleerde vocals en beat- en instrumenttracks van de nummers ‘Break My Heart’ en ‘Free Woman’.

De sessies bevatten daarnaast handige, ondersteunende video’s. Hierin leggen de artiesten uit hoe ze te werk gaan. De nieuwe Remix-sessies zijn een uitbreiding op bestaande educatieve sessies, die Apple al langere tijd aanbiedt via het Today at Apple-programma.

Beter produceren met nieuwe geluidenpakketten

De nieuwe versie van GarageBand biedt naast de remixsessies ook zeven nieuwe geluidenpakketten. Deze bevatten rechtenvrije loops, beats, instrumenten, drumkits, synth-patches en samples. Bekende producers zoals Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch en TRAKGIRL hebben de geluiden ontwikkeld.

De nieuwe Remix-sessies en geluidenpakketten zijn nu beschikbaar in de GarageBand-geluidsbibliotheek. Je hoeft de app zelf niet te updaten. Heb je de GarageBand nog niet? De app is gratis downloadbaar voor zowel de iPhone als de iPad in de App Store.

