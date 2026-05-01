CarPlay krijgt in mei grote update – met deze belangrijke verandering

Er komt een grote update aan voor CarPlay in mei! Deze belangrijke verandering voert Apple binnenkort door bij CarPlay.

Er komt een update aan voor CarPlay! Apple werkt aan iOS 26.5, de volgende softwareversie voor je iPhone. Met de update komen niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met meer features. Eén van die functies heeft Apple al bij de WWDC 2025 aangekondigd, maar is een jaar later nog steeds niet beschikbaar. Daar brengt Apple met iOS 26.5 mogelijk eindelijk verandering in.

Apple kondigde in juni 2025 aan dat CarPlay met iOS 26 ondersteuning zou krijgen voor het afspelen van video’s. Vorige maand verscheen iOS 26.4, maar het is nog steeds niet mogelijk om video’s te bekijken in CarPlay. Het is inmiddels wel duidelijk dat Apple werkt aan de nieuwe functie, want in de software achter iOS 26.4 is de basis gelegd voor video’s in CarPlay. Met een belangrijke update in mei komt de functie mogelijk eindelijk beschikbaar in CarPlay.

Video’s afspelen in CarPlay

In iOS 26.4 legde Apple de basis voor het afspelen van video’s in CarPlay. In de software zijn verwijzingen gevonden naar AirPlay en Apple TV, functies die nu nog niet beschikbaar zijn bij het besturingssysteem voor je wagen. Daar komt met iOS 26.5 mogelijk verandering in, waardoor je voor het eerst video’s kunt bekijken via CarPlay. Dat is een grote update, want Apple heeft deze functie nooit eerder toegestaan.

Apple staat slechts een beperkt aantal categorieën toe in CarPlay. Dat doet het bedrijf met het oog op de verkeersveiligheid, zo leiden bepaalde applicaties teveel af tijdens het rijden. Het kijken van video’s is daarom niet zonder beperkingen in CarPlay. Door een testversie van iOS 26.4 is het al duidelijk dat je alleen video’s kunt afspelen als de auto stilstaat. De nieuwe functie wordt gekoppeld aan de locatievoorzieningen van je iPhone, zodat je niet tijdens het rijden video’s kunt bekijken via CarPlay.

Apple TV is hoogstwaarschijnlijk de eerste streamingdienst die naar CarPlay komt. Het is nog onduidelijk op welke manier je verder video’s kunt afspelen op het scherm in de wagen. Bij ondersteuning voor AirPlay kun je content vanaf je iPhone streamen naar CarPlay. Mogelijk krijgen ook andere streamingdiensten ondersteuning voor CarPlay, in dat geval kun je ook Netflix afspelen in de geparkeerde auto. Dat gebeurt overigens niet zomaar, autofabrikanten moeten deze functie eerst implementeren in hun wagens.

Release van iOS 26.5

Er komt een grote verandering aan voor CarPlay, want je kunt straks eindelijk je favoriete series en films bekijken in de auto. Dat kan alleen als de wagen geparkeerd staat, om de veiligheid van weggebruikers te beschermen. Het is dus alleen mogelijk om video’s af te spelen als je pauze neemt tijdens het rijden, of bijvoorbeeld aan het tanken of opladen bent. Apple heeft de verwijzingen naar deze nieuwe functie vorige maand al in iOS 26.4 toegevoegd, waardoor de kans groot is dat CarPlay in mei een belangrijke update krijgt.

Apple voegt vaker nieuwe functies toe, die niet direct beschikbaar zijn bij de definitieve update. Bij de release van iOS 26.4 was Apple nog bezig met het ontwikkelen van de functie, het is de verwachting dat ondersteuning voor video's in iOS 26.5 wél naar CarPlay komt. Die update verschijnt halverwege mei, dus dan krijgt CarPlay er een belangrijke optie bij. Het is dan aan autofabrikanten om het afspelen van video's toe te staan in hun wagens.