Apple Watch heeft een belangrijke update (die je direct moet installeren)

Apple heeft een tussentijdse update voor de Apple Watch uitgebracht, waarmee belangrijke problemen worden opgelost. Installeer de update daarom snel!

watchOS 11.6.2

Apple heeft deze week een reeks nieuwe softwareversies uitgebracht! Voor ontwikkelaars zijn de laatste testversies van iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3 en watchOS 26.3 verschenen. Op de achtergrond werkt Apple aan meer tussentijdse updates, want nog lang niet alle apparaten zijn bijgewerkt naar de nieuwste softwareversies. Zo hebben veel gebruikers de update naar iOS 26, iPadOS 26 en watchOS 26 uitgesteld.

Eerder deze week verschenen al iOS 16.7.14 en iPadOS 16.7.14, die belangrijke problemen op eerdere generaties van de iPhone en iPad hebben opgelost. Voor de Apple Watch is op donderdag 5 februari 2026 ook een belangrijke update verschenen, want watchOS 11.6.2 is beschikbaar. Deze softwareversie is alleen bedoeld voor Apple Watches die nog niet op watchOS 26 draaien. Het gaat om een tussentijdse update die je het beste direct kunt installeren.

Problemen met SOS-noodmeldingen

Met watchOS 11.6.2 lost Apple een probleem op dat speelde bij meerdere generaties van de Apple Watch. De Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Series 9, Series 10, Ultra en de Ultra 2 hadden problemen met het doen van SOS-noodmeldingen. Gebruikers in Australië konden geen noodoproep doen via hun Apple Watch. Dat probleem is met watchOS 11.6.2 opgelost, waardoor het om een belangrijke update voor de Apple Watch gaat.

Het is niet duidelijk welke softwarefouten Apple nog meer verhelpt in watchOS 11.6.2. In de beschrijving van de update noemt Apple dat er belangrijke problemen worden opgelost en dat de softwareversie voor alle gebruikers wordt aangeraden. Apple gebruikt tussentijdse updates vaak voor het verbeteren van de beveiliging. Heb je watchOS 26 nog niet geïnstalleerd? Zorg er dan voor dat je de update van watchOS 11 op je Apple Watch downloadt, zodat de beveiliging van de smartwatch op orde blijft.

Meer over watchOS 11.6.2

Met watchOS 11.6.2 komen geen nieuwe functies naar je Apple Watch, in plaats daarvan gebruikt Apple de update om de software te verbeteren. Voor alle nieuwe features moet je watchOS 26 installeren op de Apple Watch. Die softwareversie brengt grote veranderingen naar de Apple Watch, zo heeft het besturingssysteem een nieuw ontwerp en worden veel applicaties uitgebreid met handige features.

Heb je watchOS 26 al geïnstalleerd? Dan krijg je de update naar watchOS 11.6.2 niet te zien op je Apple Watch. De softwareversie is alleen beschikbaar voor gebruikers die nog een versie van watchOS 11 draaien. Heb jij een Apple Watch met watchOS 11 of lager? Werk je smartwatch dan zo snel mogelijk bij, zodat de beveiliging weer helemaal op orde is. Schrijf je ook in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van belangrijke Apple-updates!