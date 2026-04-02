Apple brengt update uit voor de AirTag – met deze belangrijke verbetering

Maurice Snijders
Maurice Snijders
2 april 2026, 12:26
Apple brengt update uit voor de AirTag – met deze belangrijke verbetering

De AirTag heeft de eerste firmware-update gekregen sinds de AirTag 2 eerder dit jaar op de markt kwam – deze verbetering kun je verwachten.

Update voor de AirTag met deze verbetering

Toen de eerste AirTag in 2021 op de markt kwam, werd die al snel populair voor het tracken van bagage, sleutels en andere belangrijke spullen. Helaas werd de AirTag ook misbruikt om stiekem anderen te volgen. Apple heeft vervolgens een aantal maatregelen ingevoerd om stalking tegen te gaan. Zo worden er nu iPhone-meldingen gestuurd naar de persoon die zonder het te weten wordt gevolgd. Ook kan er een geluid worden afgespeeld via de AirTag-luidspreker zodat je de AirTag gemakkelijker kunt vinden.

De AirTag 2 heeft een verbeterde luidspreker die volgens Apple tot 50 procent luider is. Dit is geweldig als je op zoek bent naar een verloren AirTag. Maar ook als je op zoek bent naar een AirTag die niet van jezelf is. In de release-notes voor de nieuwe AirTag-firmware geeft Apple aan dat er een verbetering is aangebracht in het geluid dat wordt afgespeeld wanneer een ongewenste AirTag wordt gedetecteerd.

AirTag Firmware Update 3.0.45:

  • Het ongewenste volggeluid is aangepast, zodat je een onbekende AirTag tijdens Nauwkeurig zoeken gemakkelijker kunt lokaliseren.
  • Bugfixes en andere verbeteringen.

In de release-notes worden geen specifieke modellen genoemd. Maar voor zover wij weten, geldt de verbetering alleen voor de nieuwe AirTag 2 en niet voor de AirTag van de eerste generatie.

Onduidelijk wat de aanpassing precies inhoudt

Het is nog onduidelijk hoe Apple het geluid precies heeft aangepast. Mogelijk is het geluid luider dan voorheen. Of misschien is de toon aangepast zodat deze op afstand beter te horen is. Het kan ook een combinatie van beide zijn. Apple is er in elk geval van overtuigd dat het aangepaste geluid het voor gebruikers gemakkelijker maakt om ongewenste AirTags te vinden.

Software Apple AirTag

Deze iPhones kunnen niet updaten naar iOS 27 (iPhone-nieuws #5)

Zo herken je een AirTag 2 (en dat is gemakkelijker dan je denkt!)

AirTag 2 is een stuk goedkoper dan verwacht: dit is de lagere prijs

Apple brengt AirTag 2 uit: groter bereik, luider en een lagere prijs

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple AirTag
Apple AirTag

