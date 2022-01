Langverwachte ‘Universele bediening’ is bijna beschikbaar – maar niet voor iedereen

Met Apple’s nieuwste functie ‘Universele bediening’ (ook wel Universal Control genoemd) kun je je iPads en Macs met één muis, toetsenbord of trackpad gebruiken. In dit artikel leggen we kort uit wat dit is en welke modellen deze technologie ondersteunen.

Welke iPads en Macs ondersteunen ‘Universele Bediening’?

De langverwachte ‘Universele bediening’-functie had er al bij de release van macOS Monterey in oktober moeten zijn, maar werd door technische problemen uitgesteld. Nu is de functie wel gespot in de bèta (een testversie) van macOS Monterey 12.3. Dit is de volgende grote tussentijdse update voor de Mac.

Universal Control laat je Apple-apparaten nog beter met elkaar samenwerken. Met de functie gebruik je de muis van je Mac om je iPad te bedienen, óf vice versa. Apple meldt dat de volgende Mac’s ondersteuning hebben van ‘Universele bediening’ als ze draaien op macOS Monterey:

MacBook Pro (2016 en later)

MacBook (2016 en later)

MacBook Air (2018 en later)

iMac (2017 en later)

iMac (5K Retina 27-inch)

iMac Pro

Mac mini (2018 en later)

Mac Pro (2019)

Op de volgende iPad’s vinden we ook de universele bediening, mits ze een update naar iPadOS 15.4 hebben gehad.

iPad Pro

iPad Air (3e generatie en nieuwer)

iPad (6e generatie en nieuwer)

iPad mini (5e generatie en nieuwer)

Overige functies van ‘Universal Control’

‘Universele bediening’ onthoudt automatisch op welk scherm de cursor zich begeeft. Zo is het nog makkelijker om je scherm in tweeën te delen en je workflow te optimaliseren. Ook kun je met ‘drag en drop’ bestanden eenvoudig delen. Als de twee apparaten op dezelfde iCloud zijn ingelogd én in elkaars buurt komen, maken ze automatisch verbinding. Hoe deze koppeling precies werkt hebben we eerder uitgelegd.

De universele bediening komt met macOS Monterey en iPadOS 15. Dit zijn de grote updates van het najaar van 2021 voor de iPad en Mac. Ben je benieuwd naar alle andere functies die zijn verschenen? Bekijk dan ons overzicht van nieuwe macOS Monterey functies en de grootste iPadOS 15-functies.