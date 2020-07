Universal-bioscoopfilms voortaan al na 17 dagen te streamen

Goed nieuws voor Apple en filmliefhebbers: alle films van Universal zullen voortaan al na 17 dagen op streamingdiensten te vinden zijn.

Universal-bioscoopfilms veel sneller naar streamingdiensten

De deal van Universal is er eentje waar Apple al jaren op zit te azen. Het bedrijf uit Cupertino heeft in het verleden al vaker aangegeven op zoek te zijn naar filmmaatschappijen die vlak na de bioscooprelease hun films al op iTunes of Apple TV Plus willen zetten.

Nu duurt het nog 75 dagen tot dit zover is, meer dan twee maanden. Daardoor zijn mensen eerder geneigd om naar de bioscoop te gaan in plaats van de film thuis te bekijken.

Aan deze films hangt wel een tijdelijk duurder prijskaartje. Normaal gesproken betaal je rond de vijf dollar voor het huren van een film, maar deze bioscoopfilms zullen voor twintig dollar beschikbaar komen. Dat klinkt als een fors bedrag om een film eenmalig te zien, al betaal je als je met meerdere mensen naar de bioscoop gaat uiteindelijk meer.

Apple kan deze deal goed gebruiken

De timing van de Universal-deal komt bovendien op een gunstig moment. Gisteren bleek nog dat de nieuwe diensten van Apple, waaronder Apple TV Plus, een trage start hebben gemaakt.

Volgens Bloomberg zou minder dan 15 procent van de doelgroep waar Apple zich op richt een abonnement hebben. Dat is opvallend, omdat het bedrijf van Tim Cook bij ieder nieuw Apple-product een gratis jaarabonnement op de tv-dienst geeft.

Apple zal zich dus steeds meer richten op het binnenhalen van exclusieve shows en films. Al kunnen dergelijke deals met grote filmmaatschappijen hier uiteraard ook een rol in spelen. In onze Apple TV Plus review-update lees je wat wij van de dienst vinden.