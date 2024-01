‘iPhone 16 Pro krijgt een ultragroothoeklens met 48 megapixels’

We komen steeds meer te weten over de iPhone 16 Pro en de camera lijkt dit jaar weer een grote update te krijgen. Dit moet je weten over de ultragroothoeklens van de iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro krijgt nieuwe 48-megapixelcamera

We moeten nog even wachten op de iPhone 16 Pro, maar er zijn weer nieuwe geruchten opgedoken over de telefoon. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgt de iPhone 16 Pro namelijk een ultragroothoeklens met 48 megapixel. Nu is de ultragroothoeklens nog een 12-megapixelcamera, net als de telelens van de iPhone 15. Bij de iPhone 16 Pro zien we dus twee 48-megapixelcamera’s.

Bij de iPhone 14 Pro (Max) introduceerde Apple voor het eerst een standaard groothoeklens met 48 megapixels. Dezelfde camera zagen we dit jaar terug bij de gehele iPhone 15-serie, dus ook bij de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus. Bij de iPhone 16 Pro gaat Apple volgens Kuo dus weer een stap verder, want dan krijgt ook de ultragroothoeklens een flinke verbetering.

Mooiere foto’s maken bij weinig licht

Bij de iPhone 16 wordt de ultragroothoeklens een 48-megapixelcamera, dat zorgt voor veel mooiere foto’s en video’s. Deze camera komt dan alleen naar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Bij de ‘normale’ iPhone 16 en de iPhone 16 Plus houdt Apple bij de ultragroothoeklens vast aan de 12-megapixelcamera. Die camera krijgt waarschijnlijk pas bij de iPhone 17 een update.

Volgens Kuo is een ander voordeel van de nieuwe ultragroothoeklens dat de iPhone 16 Pro mooiere foto’s kan maken bij weinig licht. De camera heeft namelijk een sensor die lichtgevoeliger is. Hierdoor wordt er meer licht opgevangen, dat veel verschil maakt als je een foto of video schiet in een donkere omgeving. Wanneer je ‘s avonds of ‘s nachts een foto maakt, zie je alsnog een relatief lichte afbeelding.

Nieuwe camera zo goed als zeker

Geruchten voorspelden eerder al dat de ultragroothoeklens van de iPhone 16 Pro (Max) 48 megapixels heeft. Nu ook Kuo meldt dat de camera een update krijgt lijkt het zo goed als zeker dat we inderdaad nog een 48-megapixelcamera gaan zien. Daarnaast gaat Kuo er vanuit dat de nieuwe tetraprismalens van de iPhone 15 Pro Max dit jaar naar zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max komt.

Hierdoor zijn de telefoons weer gelijkwaardig wat betreft de camera’s, in tegenstelling tot de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Dat heeft vermoedelijk te maken met de behuizing van het toestel, de iPhone 16 Pro wordt namelijk veel groter. Daardoor is er naar verluidt genoeg ruimte voor de tetraprismalens. Wil je meer weten over de iPhone 16? Lees dan hier wat je van de volgende iPhone kunt verwachten!

