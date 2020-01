Het is straks mogelijk om de Ultra Wideband-functie (uwb) van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro uit te zetten. Deze chip zorgde afgelopen december voor ophef, toen bleek dat de nieuwste iPhones continu locatiegegevens opslaan.



Ultra Wideband uitzetten op iPhone 11 (Pro) straks mogelijk

De nieuwe functie is ontdekt door Twittergebruiker Brandon Butch. De 13.3.1-bèta is momenteel alleen verkrijgbaar voor Apple-ontwikkelaars. Wanneer reguliere consumenten met de testversie aan de slag kunnen, is nog niet bekend. Wel weten we hoe je de uwb-chip straks uit kunt zetten.

In de tweede iOS 13.3.1-bèta is er namelijk een mogelijkheid om de uwb-chip compleet uit te zetten. Duik hiervoor de instellingen-app in, tik op ‘Privacy’ en kies ‘Locatievoorzieningen’. Selecteer vervolgens ‘Systeem’ om de schakelaar bij ‘Netwerken & draadloos’ uit te zetten.

Voordat je de locatiechip uitzet geeft Apple je nog een waarschuwing mee. ‘Het uitzetten van deze functie kan de werking van Bluetooth, Wi-Fi en Ultra Wideband beïnvloeden’, aldus de mededeling. Bevestig dat je de risico’s snapt, en vervolgens worden locatiegegevens niet langer doorgestuurd.



Op naar de Apple Tag

Afgelopen december bleek dat de iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) altijd locatiegegevens van gebruikers doorsturen. In eerste instantie gaf Apple een weinig verhelderend antwoord, maar niet veel later gaf men aan dat het te maken had met de uwb-chip. Uwb is een nieuwe locatietechniek die alleen in de nieuwste iPhones aanwezig is.

Het voordeel van deze chips is dat ze korte afstanden ontzettend nauwkeurig kunnen meten. Door eenzelfde uwb-chip in een ander apparaat te stoppen kunnen de twee elkaar hun locatie laten weten. Dit is bijvoorbeeld handig voor kleine, kostbare spullen die gemakkelijk kwijtraken, zoals een portemonnee.

Veel kenners denken daarom dat Apple de uwb-chip ter voorbereiding op de Apple Tag heeft toegevoegd. Dit kleine apparaatje maak je vast aan je sleutels of tas, waardoor ze voor je iPhone traceerbaar zijn in de Zoek Mijn-app. De Apple Tag is nog niet aangekondigd, maar al verschillende keren naar voren gekomen in iOS-versies.

