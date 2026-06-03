AirPods Ultra krijgen verrassend onderdeel – dat handiger is dan je denkt

Apple werkt aan de AirPods Ultra, die volgens geruchten een heel verrassend onderdeel krijgen. Dit kun je verwachten van de nieuwe AirPods!

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AirPods Ultra

Er komen nieuwe AirPods aan! Volgens geruchten werkt Apple aan de AirPods Ultra, die nóg geavanceerder dan de AirPods Pro worden. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is de ontwikkeling van de AirPods Ultra al in een later stadium, waardoor de eerste geruchten over de oortjes naar buiten komen. Apple werkt naar verluidt aan een opvallend onderdeel voor de AirPods Ultra, want ze worden voorzien van camera’s.

Volgens geruchten krijgen de AirPods Ultra meerdere camera’s, die aan de zijkanten van de oortjes worden geplaatst. Dat is een bijzondere keuze van Apple, omdat AirPods nooit eerder camera’s hebben gehad. De camera’s bij de AirPods Ultra zijn niet bedoeld om foto’s of video’s mee te maken, in plaats daarvan moeten ze je omgeving omschrijven. Dat gebeurt met behulp van Apple Intelligence, dat een belangrijk onderdeel wordt van de nieuwe AirPods.

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Siri en Apple Intelligence

Door de opkomst van kunstmatige intelligentie wordt Apple Intelligence steeds belangrijker voor het bedrijf. Apple loopt op dit moment ver achter op het gebied van AI, maar probeert die achterstand met grote softwareversies als iOS 27 en watchOS 27 in te halen. Dat doet Apple door Apple Intelligence naar veel meer applicaties en alle nieuwe apparaten te brengen. Zo worden ook de AirPods Ultra naar verwachting uitgebreid met Apple Intelligence.

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De camera’s bij de nieuwe AirPods zijn volgens Gurman bedoeld om je omgeving te begrijpen. Zo kun je vervolgens Siri gebruiken om de omgeving te omschrijven of aan Visual Intelligence vragen welke objecten je precies ziet. Denk hierbij aan een kledingstuk van een bepaald merk of aan een specifieke plantensoort. De camera’s van de AirPods registreren deze objecten, vervolgens wordt Apple Intelligence gebruikt om ze te herkennen. Op dezelfde manier is Visual Intelligence nu al beschikbaar op de iPhone.

Release van de AirPods Ultra

Volgens geruchten kunnen de AirPods Ultra objecten registeren, maar dat is niet het enige voordeel van de camera’s. Ze moeten ook herinneringen geven, gebaseerd op je omgeving. Zo kun je een boodschappenlijstje maken en helpt Siri je herinneren wat je moet pakken in de supermarkt met behulp van de camera’s in je AirPods. De weg vinden in een nieuwe stad wordt ook gemakkelijker, want Siri kan je daar duidelijkere aanwijzingen geven door de camera’s in de oortjes.

Er komen dus grote veranderingen aan, maar het is nog niet duidelijk wanneer de AirPods Ultra verschijnen. De nieuwe generatie van Siri is een belangrijk onderdeel van de nieuwe oortjes en die versie werd al in 2024 aangekondigd. Apple heeft grote problemen met de ontwikkeling van Siri 2.0, die worden naar verluidt opgelost in iOS 27. De AirPods Ultra komen daardoor mogelijk al dit najaar, mits alle problemen met Siri zijn verholpen. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!