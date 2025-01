Apple Watch Ultra 3: deze functies krijgt Apple’s beste smartwatch

Er is een nieuw rapport verschenen waarin Apple’s productplannen voor 2025 staan beschreven, inclusief functies voor de Apple Watch Ultra 3.

Deze functies krijgt de Apple Watch Ultra 3

In 2024 hebben we helemaal geen update gezien voor de Apple Watch Ultra. Volgens Bloomberg wordt er wel een nieuwe versie verwacht in 2025. Deze Apple Watch Ultra 3 zal er nagenoeg hetzelfde uitzien als de Apple Watch Ultra 2. Maar er komen ook wat nieuwe functies.

Satellietverbinding en 5G RedCap

Uit een eerder gerucht blijkt al dat Apple waarschijnlijk satellietverbinding aan de smartwatch toevoegt. In het nieuwe rapport staan geen verdere details. Er staat wel in dat de functie vermoedelijk vergelijkbaar is met de oorspronkelijke SOS-noodmelding via satelliet. Die werd geïntroduceerd met de iPhone 14. Het werd toen mogelijk om korte tekstberichten via satelliet te versturen naar eerstehulpverleners.

Het rapport beweert ook dat de Apple Watch Ultra 3 5G RedCap (Reduced Capacity) netwerktoegang krijgt. Dit is als het ware een light-versie van 5G die minder componenten nodig heeft (zoals antennes) en energie-efficiënter is. Dit betekent dat 5G RedCap heel geschikt is voor de Apple Watch. Die werkt namelijk op batterijen en heeft waarschijnlijk slechts af en toe 5G-toegang nodig.

5G RedCap en satellietverbinding zijn naar verluidt exclusief voor de Apple Watch Ultra 3. Een andere functie komt zowel naar de Ultra 3 als naar de Apple Watch Series 11: detectie van hoge bloeddruk.

Meer gezondheidsfeatures

Naast de detectie van hoge bloeddruk in de Apple Watch, staat er in het rapport dat er hartslagmeting in de volgende generatie AirPods komt. Daar zullen dus andere gezondheidssensoren in zitten, waarvan eerder werd voorspeld dat ze voor temperatuurmeting zouden zijn. De resultaten van die sensoren komen in een vernieuwde gezondheids-app. Mogelijk komt er ook een AI-gebaseerde coachingservice die gezondheidsadvies geeft.

Tot slot wordt er een herontwerp verwacht voor de AirTags, waarvan de hardware volledig ongewijzigd is sinds hun debuut in 2021. Het rapport heeft geen verdere details, maar andere recente geruchten zeggen dat het belangrijkste verschil in AirTags 2 een groter bereik en betere locatiebepaling zal zijn.

Dit is wanneer de Apple Watch Ultra 3 verschijnt

Het zal nog wel eventjes duren voordat de Apple Watch Ultra 3 hier verschijnt. Alle geruchten wijzen erop dat dit rond de release van de iPhone 17 zal zijn. Dat betekent dat het ergens in september van 2025 moet gebeuren.

Wil je niet zo lang wachten? Dan is de Apple Watch Ultra 2 (€ 746,95) ook een uitstekende koop waar je nog jaren mee vooruit kunt. Check voor de beste prijzen het Apple Watch Ultra 2-prijsoverzicht!