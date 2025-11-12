Apple heeft de app Uitnodigingen een update gegeven: dit is er nieuw

Apple heeft een nieuwe versie uitgebracht van de app Uitnodigingen en daar zit een heel handige nieuwe functie in – dit moet je erover weten.

Dit is er nieuw in de app Uitnodigingen

Apple heeft de app Uitnodigingen gelanceerd op 4 februari 2025. Het is een app waarmee je zelf een uitnodiging voor een speciale gelegenheid kunt maken. In de app kun je je zelfgemaakte uitnodigingen direct rondsturen, je kunt op een ontvangen uitnodiging reageren, je eigen beeldmateriaal in een Gedeeld album zetten en naar Apple Music-playlists luisteren.

Apple Uitnodigingen Apple 8.4 (230 reviews) Gratis via App Store via App Store

Apple heeft de afgelopen weken al verbeteringen aangebracht aan de Uitnodigingen-app, met de aankomende feestdagen in het achterhoofd. Zo zijn er nieuwe feestelijke achtergronden toegevoegd en is er nu een widget waarmee je kunt aftellen naar kerst of Nieuwjaar.

De app heeft nu nog een update gekregen van Apple, met bugfixes en prestatieverbeteringen. Maar er is ook een handige nieuwe functie aan toegevoegd. Er is nu namelijk een optie waarmee gasten kunnen aangeven hoeveel volwassenen en kinderen ze meenemen naar een evenement. Zo komt de gastheer nooit meer voor verrassingen te staan als iemand extra mensen meeneemt naar het feest!

Je hebt een iCloud+-abonnement nodig

Met de Apple Uitnodigingen-app is mensen uitnodigen voor evenementen heel eenvoudig. Eerst maak je een uitnodiging voor het evenement, met een beschrijving, een aangepaste achtergrond en zelfs een gedeeld fotoalbum. Vervolgens genereer je een link naar het evenement die je kunt delen met de mensen die je wilt uitnodigen.

Om een evenement in de app aan te maken, heb je wel een iCloud+-abonnement nodig, maar iedereen die de link ontvangt, kan gratis reageren. Een iCloud+-abonnement kost

€ 0,99 per maand voor 50 GB, € 2,99 per maand voor 200 GB en € 9,99 per maand voor 2 TB.

Apple Uitnodigingen is beschikbaar op de iPhone en ook op internet via www.icloud.com/invites. Gasten kunnen reageren in de iPhone-app of via internet vanaf elk apparaat.