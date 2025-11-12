Dit verandert Apple aan het uiterlijk van de iPhone 18 Pro (Max)

iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Maurice Snijders
12 november 2025, 13:24
2 min leestijd
Het uiterlijk van de iPhone 17 Pro (Max) is nog hartstikke nieuw, maar Apple is al van plan om het bij de iPhone 18 Pro (Max) aan te passen.

Dit verandert aan het uiterlijk van de iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn pas zo’n twee maanden oud. En hoewel het gebruikelijk is dat een nieuw design bij Apple een paar generaties meegaat, ziet het er nu al naar uit dat het uiterlijk van de iPhone 18 Pro (Max) al gelijk wordt aangepast.

Op bestaande iPhone 17 Pro-modellen heeft Apple een glazen uitsparing aan de achterkant. Dat is nodig om opladen via MagSafe mogelijk te maken. Er is daardoor ook een kleurverschil tussen het aluminium frame en de uitsparing. De iPhone 17 Pro-modellen hebben hierdoor een tweekleurig uiterlijk.

uiterlijk iPhone 18 Pro

Geen kleurverschil meer

Dat is precies wat er gaat veranderen bij de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Althans, volgens de bekende Weibo-leaker Instant Digital. Voor de volgende generatie Pro-modellen zou Apple het kleurverschil tussen het glas en het aluminium frame hebben weten te minimaliseren. Dit resulteert in een meer uniform uiterlijk.

Dit gerucht sluit goed aan bij een ander gerucht, afkomstig van de eveneens bekende lekker Digital Chat Station. Volgens dat gerucht krijgt Ceramic Shield een licht transparant ontwerp. Voor de rest zouden de iPhone 18 Pro-modellen een vergelijkbaar ontwerp krijgen als de iPhone 17 Pro-modellen.

Instant Digital heeft eerder al accurate informatie over Apple gelekt, zoals de gele afwerking voor de iPhone 14 en iPhone 14 Plus, en het titanium bandje voor de Apple Watch Ultra 2.

iPhone 18 Pro (Max) komt in september 2026

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max krijgen waarschijnlijk A20 Pro-chips, vervaardigd met het nieuwste 2nm-proces, en de C2-modem van Apple (in plaats van een Qualcomm-modem). Beide modellen zullen naar verwachting in september 2026 samen met de eerste vouwbare iPhone van Apple worden gelanceerd. Wil je er niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

