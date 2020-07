Apple gaat in Europa en Canada onafhankelijke reparatieproviders aansturen. Nederland en België worden ook onderdeel van het programma.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-reparatieprogramma voor onafhankelijke bedrijven breidt uit naar Europa en Canada

Dat maakt Apple in een persbericht bekend. Het bedrijf uit Cupertino had al een programma voor onafhankelijke reparatieproviders in de Verenigde Staten, maar breidt nu uit naar Canada en Europa. De VS krijgt er bovendien locaties bij.

Zowel grote als kleine reparatiebedrijven kunnen zich bij het programma van Apple aansluiten. Zij worden dan erkend door Apple als officieel reparatiepunt. Dat betekent dat zij iPhones altijd repareren met originele Apple-onderdelen.

Het programma werd in de tweede helft van vorig jaar gelanceerd in Amerika. De uitbreiding voegt in het land meer dan 140 onafhankelijke reparateurs toe. Inmiddels staat de teller op 700 locaties in de Verenigde Staten.

Vanaf nu kunnen reparatiebedrijven in Europa en Canada zich ook aanmelden voor het programma. Daardoor is het straks makkelijker om je iPhone te laten repareren bij een reparatiepunt dat officieel wordt erkend door Apple.

Bedrijven kunnen zich gratis aansluiten

Het programma breidt zich uit over 32 landen in Europa. De bedrijven kunnen zich gratis aansluiten bij Apples reparatieprogramma en kosteloos een training volgen. Ook hebben zij via Apple toegang tot officiële onderdelen, gereedschappen en reparatie-instructies. Naast de uitbreiding in Europa voegt Apple ook meer reparatie-opties toe.

Aangesloten reparatiebedrijven krijgen de stempel ‘Apple Authorized Service Provider’, oftewel AASP. Het is hierbij wel van belang dat bedrijven een Apple-gecertificeerde technicus in huis hebben. Vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen is het ook mogelijk om iPhones op te sturen voor reparaties.

Door het sluiten van de Apple Stores in verband met het virus waren er wat problemen met de lopende reparaties. De defecte toestellen bleven in de winkels liggen tot de Apple Stores weer open gingen. Met het reparatieprogramma ben je minder afhankelijk van de Apple Store, en krijg je meer opties om je iPhone bij jou in de buurt te laten repareren. Benieuwd hoe het zit met reparaties aan je iPhone? Check dan het artikel hieronder!