Typen met de Apple Vision Pro – zo ziet dat eruit (spoiler: bizar)

De Apple Vision Pro is volgens het bedrijf een ‘spatial computing system’, oftewel ‘ruimtelijke computer’. Dus kun je er teksten op tikken. Typen op de Vision Pro gaat dan wel op een heel bijzondere manier. Wij vertellen je hoe!

Vision Pro onthuld door Apple

De geruchten gingen al jaren en op de WWDC 2023 was het eindelijk zover: Apple onthulde de Vision Pro, de eerste VR-bril van het bedrijf. De Vision Pro wordt door Apple ook wel een ruimtelijke computer genoemd. En dat is niet gek: de headset neemt de taken van je Mac, iPhone én Apple TV over, waardoor je eigenlijk alles kan doen met de bril. Dat mag overigens ook wel met een startprijs van 3499 dollar.

Door de hoge prijs is de bril in eerste instantie voornamelijk bedoeld voor bedrijven. De Vision Pro is daarom te gebruiken om meerdere webpagina’s te openen, die als het ware rondzweven in de ruimte waarin je bent. Multitasken wordt op die manier een stuk gemakkelijker en overzichtelijker. De besturing van de headset gaat via oog- en handgebaren en met Siri. Maar hoe gaat typen dan met de Vision Pro?

Zwevend toetsenbord in visionOS

Voor de Vision Pro heeft Apple een compleet nieuw besturingssysteem ontwikkeld: visionOS. Je vindt bekende apps als FaceTime, Foto’s en Berichten terug in de nieuwe OS-versie, maar dan natuurlijk toegespitst op virtual reality. De headset wordt bestuurd zonder controllers, waardoor Apple een nieuwe manier moest bedenken om typen mogelijk te maken met de Vision Pro.

Daarom is er in visionOS een nieuw zwevend toetsenbord geïntroduceerd. Dit toetsenbord verschijnt in beeld bij het dragen van de Vision Pro en het typen gaat vervolgens via handgebaren. Door de letters in de lucht aan te raken gaat het schrijven van teksten en berichten in visionOS op een compleet nieuwe manier. Een fysiek toetsenbord is straks dus mogelijk verleden tijd.

Vision Pro werkt ook met Magic Keyboard

Dit betekent echter niet per direct het einde van een echt toetsenbord. De Vision Pro werkt namelijk ook met het Magic Keyboard. Een zwevend toetsenbord kan er namelijk voor zorgen dat je handen na een tijd vermoeid raken. Om op het ruimtelijke keyboard te typen moeten je handen immers continu in de lucht gehouden worden. Het is natuurlijk ook mogelijk om het toetsenbord op je bureau te projecteren, maar ook dit kan vermoeiend zijn voor je handen na een tijd.

Het is daarom gelukkig ook mogelijk om het Magic Keyboard aan te sluiten op de Vision Pro. Het toetsenbord wordt dan draadloos verbonden via bluetooth. Vervolgens typ je teksten met het fysieke toetsenbord, zoals je nu al gewend bent met je Mac(Book).

Apple’s eerste headset verschijnt nog lang niet

De Vision Pro is nu al aangekondigd, maar voorlopig moeten we nog wel even wachten op de bril. De headset verschijnt namelijk pas in 2024. Apple noemt begin volgend jaar als releasedatum, waardoor we de Apple Reality waarschijnlijk rond deze datum verwachten.

Apple’s eerste VR-bril wordt eerst uitgebracht in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend of en wanneer de Vision Pro daarna naar Nederland komt. Daar komt voor 2024 zonder twijfel meer duidelijkheid over.

