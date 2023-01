Twitter via Tweetbot en Twitterrific werkt niet? Je bent niet alleen

Op Twitter stapelen de meldingen zich op dat apps van derden, zoals Tweetbot en Twitterrific, niet meer werken met het sociale netwerk. Is dit de weer een nieuwe strategie van Elon Musk?

Twitter werkt niet via Tweetbot of Twitterrific

Sinds Elon Musk Twitter heeft overgenomen, blijven we bij iPhoned maar schrijven over alle opvallende, gekke of bijna waanzinnige veranderingen op het sociale netwerk. Wel of geen grijze vinkjes ter verificatie, gekochte blauwe vinkjes, terugkerende oud-presidenten of basis van een poll of een geforceerde algoritmische tijdlijn – om maar wat voorbeelden te noemen.

Nu kunnen we een nieuw hoofdstuk hieraan toevoegen, want sinds vanochtend kunnen apps van derden geen verbinding meer met de Twitter-API maken. Bovendien zijn alle authenticaties (dus de aanmeldingen) met deze third-party apps ongedaan gemaakt.

De bekendste alternatieve Twitter-apps zijn Tweetbot en Twitterrific. Deze bieden een een net wat andere Twitter-ervaring, features voor ‘power-users’ of een speelsere weergave. Maar misschien nog belangrijker: in Twitter-apps van derden kreeg je geen gepromote tweets of reclame van Twitter te zien.

Third-party Twitter clients all just stopped working for me, across all platforms



I just get is an ‘unable to access account’ authentication error that loops over and over and over and over again



Anyone/everyone else seeing that? pic.twitter.com/u5lPggZc8x — Rene Ritchie (@reneritchie) January 13, 2023

Gemiste inkomsten voor Twitter?

De kans is groot dat Elon Musk door de gemiste reclame-inkomsten besloten heeft dat apps van derden niet meer mogen werken. Enerzijds snappen we de beslissing uit economische overwegingen, anderzijds zijn het juist de apps van derden die Twitter jaren geleden groot hebben gemaakt.

Bovendien helpt Musk met deze spontane beslissing wel het business-model van een aantal grote apps om zeep. Apps waar jarenlang in geïnvesteerd werd, zijn ineens waardeloos geworden. Ook zijn er wel honderduizenden gebruikers die reeds voor het gebruik van Twitterrific en Tweetbot betaald hebben. Eventueel eisen die nu zelfs een soort schadevergoeding.

Er is ook een aanwijzing dat dit allemaal een bewuste beslissing van Twitter is, en geen tijdelijke blunder. Zo is de Twitter-API nog wel toegankelijk voor apps die slechts delen van de het sociale netwerk gebruiken (bijvoorbeeld top-tweets voor een nieuws-app), maar geen vervanging voor de officiële Twitter-app zijn.

Gebruik jij een alternatieve Twitter-app?

Gebruiken jullie een alternatieve Twitter-app? Of zijn jullie toch al overgestapt op Mastodon? We zijn heel benieuwd, laat het ons weten in de reacties.

