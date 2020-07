Meerdere bekende Twitter-accounts gehackt: dit was er aan de hand

Gisteravond was er veel aan de hand op Twitter. Veel bekende accounts werden gehackt en vroegen om geld in de vorm van bitcoins. De hack is nu opgelost, maar hoe heeft het kunnen gebeuren? En is jouw eigen Twitter-account nu ook in gevaar?

Meerdere bekende Twitteraccounts gehackt

Verschillende van de bekendste accounts ter wereld, waaronder die van van Apple, Elon Musk en Bill Gates stuurden gisteravond ongeveer tegelijkertijd een tweet. Hierin werd beweerd dat deze personen vanwege Bitcoin-transacties die ze in de komende 30 minuten zouden krijgen, verdubbeld terugsturen.

De hack was van korte duur en het beveiligingsteam van Twitter verwijderde de tweets. Een aantal mensen zijn er toch in getrapt en de hackers hebben zo’n 120.000 dollar buitgemaakt. Daarna konden geverifieerde accounts uit veiligheid een tijdje geen Twitter-berichten sturen.

Hoe heeft het kunnen gebeuren?

Volgens Twitter gebeurde de hack door een ‘social engineering’-aanval. Dat wil zeggen dat hackers met succes medewerkers van Twitter hebben kunnen manipuleren. Ze hebben zich voorgedaan als iemand die de medewerkers van Twitter kenden, en hebben zo belangrijke informatie weten te krijgen om het systeem van Twitter te kunnen hacken.

Toen de hackers eenmaal gegevens hadden werd het relatief makkelijk om de grote accounts over te nemen. Ook hebben de hackers snel het herstel e-mailadres veranderd, zodat het moeilijker werd voor het beveiligingsteam van Twitter om het probleem op te lossen. Daarna werd de tweet vanuit de bekende accounts gestuurd.

De hack had kunnen uitlopen op een catastrofe, maar de schade viel nog enigszins mee. Dat wil niet zeggen dat het onbelangrijk is. Een hack van deze grootte geeft wel aan wat de mogelijkheden zijn voor hackers, en hoe makkelijk dit kan gebeuren. Nu ging het om digitaal geld, maar het hadden bijvoorbeeld ook gevaarlijke politieke uitingen kunnen zijn.

Moet je je nu zorgen maken over je eigen Twitter-account?

Als je geen belangrijk account hebt met veel volgers, dan hoef je je niet zo’n zorgen te maken. Een hack zoals deze heeft duidelijk gekozen voor de belangrijkste accounts met de meeste volgers, om op die manier zo veel mogelijk bereik te hebben.

Daardoor hebben zij ook de meeste kans dat iemand in de val wordt gelokt. Toch is het natuurlijk verstandig om je Twitter-account zo veel mogelijk te beschermen. Deel dan ook geen gevoelige informatie via het platform, en verander regelmatig je wachtwoord.

Twitter-account verwijderen

Durf je het niet meer aan, dan kun je natuurlijk altijd je Twitter-account verwijderen. Dat doe je als volgt.

Ga in je profiel naar Instellingen en Privacy; Klik op ‘Account’; Klik vervolgens op ‘Deactiveer je account’; Bevestig je keuze; Vul je wachtwoord in wanneer hier om wordt gevraagd en klik nogmaals op ‘Account deactiveren’.

Wil je je account niet verwijderen, maar wel beter beveiligen? Dan leggen we uit hoe je je Twitter-account met tweefactorauthenticatie kunt beveiligen. Ook laten we zien wat je kunt doen als je gehackt bent. Verder is Twitter ook een functie aan het testen waarmee je kunt beperken wie er mag reageren op een tweet, waardoor je nog meer controle krijgt.