In de Twitter-app kun je niet meer alleen een like geven aan tweets, maar ook een dislike. Deze dislikeknop werkt alleen niet zoals je denkt.

Twitter dislike: duimpje omlaag?

Er wordt al lang over gesproken op platformen zoals Twitter en Facebook: als we mensen een like laten geven, moeten we het dan ook mogelijk maken om een dislike te geven? Het antwoord is meestal nee, omdat dit zoveel negativiteit uitstraalt. Toch lijkt Twitter nu overstag te gaan.

Sommige twitteraars die de iOS-app gebruiken zien nu bij tweets verschillende dislike-opties. Sommigen zien de bekende likeknop in de vorm van een hartje met daarnaast een pijltje omlaag. Anderen zien een duimpje omhoog en een duimpje omlaag. En weer anderen zien een pijltje omhoog en een pijltje omlaag.

In een tweet via het Twitter Support-account laat Twitter weten dat deze duidelijke dislikeknop echt geen dislikeknop is. Dat komt omdat de auteur van de tweet en de rest van de twitteraars niet kunnen zien of er op de dislikeknop is gedrukt.

Twitter probeert deze optie uit, om te zien wat voor reacties mensen fijn vinden in een gesprek om deze reacties vaker te kunnen laten zien. De dislikeknop is dus alleen te vinden onder de reacties die naar jouw tweets zijn gestuurd.

Fleets

Twitter is er niet vies van om features te testen en weer te verwijderen als het toch niet bevalt. Eind vorig jaar introduceerde de app Fleets, het antwoord van Twitter op Instagram Stories. Deze functie werd nauwelijks gebruikt, dus verdwijnt vanaf 3 augustus weer.

Binnenkort krijgt Twitter wel een abonnement in de vorm van Twitter Blue.