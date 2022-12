Twitter Blue-abonnement duurder op iPhone (en zo omzeil je het)

Als iPhone-gebruiker betaal je meer voor de nieuwe versie van het Twitter Blue-abonnement. Wil je deze hogere prijs omzeilen? iPhoned laat zien hoe je dat doet!

Twitter Blue duurder op een iPhone

Het nieuwe Twitter Blue-abonnement wordt vandaag uitgerold in de Verenigde Staten. Opvallend hierbij: Twitter Blue wordt duurder in de App Store op een iPhone. In de Twitter-app op een iPhone betaal je namelijk 11 dollar per maand, terwijl de webversie slechts 8 dollar per maand kost.

Musk had al eerder kritiek op Apple, omdat Apple bepaalde tarieven over apps voert in de App Store. Naar alle waarschijnlijkheid probeert Musk nu het verlies door deze tarieven gelijk te trekken door de prijs in de App Store te verhogen.

Nieuw Twitter Blue-abonnement

Met het nieuwe Twitter Blue-abonnement wordt het mogelijk om een blauw vinkje achter je gebruikersnaam te krijgen. Dit was voorheen enkel mogelijk voor bekende mensen of organisaties, maar nu wordt het dus voor alle abonnees mogelijk. Bovendien krijgen abonnees minder advertenties te zijn en krijgt hun content voorrang op die van de ‘normale’ gebruikers.

Vorige Twitter Blue-abonnement leidde tot chaos

De eerste versie van Twitter Blue werd vorige maand voor het eerst uitgerold. Dit nieuwe abonnement leidde – zoals verwacht – tot chaos op Twitter. Meteen kregen nep-accounts tegen betaling verificatie. Zo waren er al snel neppe Apple- en Nintendo-accounts. Elon Musk was hierdoor genoodzaakt om het nieuwe Twitter Blue-abonnement weer op de schop te nemen.

Nieuwe versie Twitter Blue: meer verificatiesymbolen

Als antwoord op de Twitter-chaos introduceert Musk nu het verificatieteken in meerdere kleuren. Met de update komen er grijze en gouden vinkjes bij, die meer duidelijkheid moeten geven over de persoon of instantie die geverifieerd is. Accounts die een verificatielogo aanvragen worden bij de nieuwe update bovendien ook daadwerkelijk geverifieerd. Zo probeert Musk de orde te herstellen.

Heb je een iPhone? Zo omzeil je het hogere tarief

Twitter Blue is op dit moment enkel in de Verenigde Staten beschikbaar. Maar het is de verwachting dat het abonnement ook in Nederland duurder gaat worden in de App Store op iPhones. Er is echter een simpele manier om dit hogere tarief te omzeilen.

De webversie van Twitter biedt nog steeds de lagere prijs voor een Twitter Blue-abonnement aan, dus om het hoge tarief te omzeilen sluit je het abonnement simpelweg af via de webversie. Vervolgens kan je alsnog via de Twitter-app van je abonnement gebruik maken zonder bij te betalen!

