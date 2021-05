Twitter krijgt een betaald abonnement: dit weten we al over Twitter Blue

Foutje, bedankt. Twitter heeft zijn mond voorbijgepraat en daardoor weten we dat er een betaald abonnement aankomt. Dit weten we al over Twitter Blue.

Wie nu naar de downloadpagina van Twitter in de App Store gaat, ziet iets nieuws. Helemaal onderaan bij ‘In-app aankopen’ staat namelijk Twitter Blue.

De betaalde abonnementsdienst kun je nog niet zelf afsluiten, maar dankzij speurwerk van ontwikkelaar Jane Manchun Wong weten we al wat je ermee kunt. Tijd voor een eerste blik op een grote stap voor Twitter (en misschien wel alle social media-apps).

Wat is het? Ten eerste, Twitter Blue is dus een abonnementsdienst. Door 2,99 euro per maand te betalen krijg je extra functies die de app net iets fijner maken.



Twitter lijkt zijn mond te hebben voorbijgepraat, want je kunt het abonnement nog niet afsluiten in de app. Wel weten we dus zeker dat er een betaald Twitter-pakket aankomt.

Wat kun je ermee? Meerdere dingen. Volgens Wong kun je met Twitter Blue reeds verzonden tweets nog terughalen binnen een bepaalde periode. Dat is handig voor wanneer je bijvoorbeeld na het typen een grote spelfout tegenkomt. Met Twitter Blue kun je zo’n bericht kort na plaatsing terughalen en verbeteren.



Ook krijgen Twitter-abonnees de mogelijkheid om andere kleurenthema’s en app-iconen in te stellen. Niet-betalende leden hebben maar twee opties: het normale kleurenschema (blauw en wit) en de donkere modus, die rustiger is voor je ogen.



Verder kun je met Twitter Blue zogeheten ‘Collecties’ aanmaken. Zo wordt het makkelijker om tweets die je later nog eens wil teruglezen te categoriseren. Je kunt tweets die over hetzelfde onderwerp gaan namelijk in hetzelfde ‘bakje’ stoppen.



Tot slot krijgt Twitter Blue een speciale leesmodus. Deze functie zorgt ervoor dat het prettiger wordt om lange berichten te lezen, zoals Twitterdraadjes. Auteurs gebruiken deze ‘Threads’ om ingewikkelde onderwerpen van commentaar te voorzien door meerdere tweets onder elkaar te plakken.

Is Twitter straks nog gratis? Daar lijkt het wel op. Volgens Wong is Twitter Blue een extra pakket voor fanatieke gebruikers van de app. Je hoeft het abonnement dus niet te gebruiken.

Wanneer kan ik ermee aan de slag? Dat is nog even de vraag. Waarschijnlijk duurt het echter niet lang meer. De optie is al toegevoegd aan de App Store en waarschijnlijk heeft Twitter alles dus al gereed om Blue écht uit te rollen. Wanneer het zover is, lees je dat uiteraard op iPhoned.