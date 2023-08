X (voorheen Twitter) is binnenkort van plan om het blokkeren van anderen mensen te verwijderen. Maar mag dat zomaar?

Kun je straks geen mensen meer blokkeren op X / Twitter?

Onlangs heeft Elon Musk (de eigenaar van X, voormalig Twitter) tussen neus en lippen door wat opvallende toekomstplannen laten doorschemeren. Hij zei namelijk in een reactie dat hij de blokkeerfunctie van X wilt verwijderen. Maar mag hij dat zomaar?

Eigenlijk kunnen we kort zijn. Ja, dat mag hij. Elon Musk is de eigenaar van X, dus hij kan ermee doen wat hij wilt. Maar daar zitten wel consequenties aan vast. De App Store en Google Play Store eisen namelijk dat een app als X / Twitter een functie moet hebben om andere accounts te blokkeren.

Accounts blokkeren: functie zal nog wel even blijven

Op Twitter kunnen andere gebruikers context toevoegen aan berichten wanneer eer extra informatie gewenst is. Vaak worden berichten daarmee ontkracht of krijg je meer gegevens over het onderwerp. Toen het bericht over het blokkeren op Twitter verscheen, werd er door de community al snel extra behoorlijk wat info toegevoegd.

Wanneer de functie om iemand te blokkeren toch weggehaald wordt, dan zal Apple en Google de voormalige Twitter-app uit hun App Store halen. De enige mogelijkheid dat je dan nog X kunt gebruiken is via de website.

Blokkeren functie op X moet weg: maar waarom?

De reden waarom Elon Musk de functie weg wilt hebben is niet bekend, maar laat zich waarschijnlijk wel raden. Veel gebruikers blokkeren de gesponsorde berichten die je tussen tweets te zien krijgt. Ook worden veel gebruikers met een betaald account (en daarmee een blauw verificatievinkje) preventief geblokkeerd door niet-betalende accounts. Waarschijnlijk probeert Musk hiermee de adverteerders op X tegemoet te komen.

