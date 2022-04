Een Twitter-bericht bewerken? Het kan binnenkort eindelijk

Al sinds de dagen dat een tweet nog uit 140 tekens bestond, dringen Twitter-gebruikers aan op een bewerkknop. Die is nu eindelijk in de maak, want Twitter bevestigt dat het werkt aan een manier om een bericht te bewerken.

Twitter-bericht-bewerken

Op 1 april tweette Twitter dat het een bewerkknop ontwikkelt. Goede grap – dacht iedereen. Maar nadat Elon Musk 9,2 procent van de Twitter-aandelen kocht en aan zijn 80 miljoen volgers vroeg of ze een edit-knop willen, werd het toch iets aannemelijker.

Gisteren nam Twitter de laatste twijfels weg. In een tweet (hoe ook anders) kondigt Twitter aan dat het sinds vorig jaar aan een bewerkingsfunctie werkt. ‘Nee, we kwamen niet op dat idee vanwege een poll’, knipoogt het bedrijf.

Edit-knop Twitter

Daarmee wordt het eindelijk mogelijk om die ene typo of spelfout uit een tweet te vissen. Nu is het nog kiezen: of je vereeuwigt je slordigheid op Twitter, of je post je gecorrigeerde tweet opnieuw en bent je antwoorden, likes en retweets kwijt.

De optie voor het bewerken van tweets wordt binnenkort getest in Twitter Blue Labs, een plek waar abonnees vroegtijdig toegang krijgen tot functies waarmee de tech-reus experimenteert. De dienst is momenteel alleen beschikbaar in een paar Engelstalige landen, waaronder de VS, Australië en Canada.

In de tweet hierboven is een korte demo van de edit-functie te zien. Door op de drie puntjes naast je tweet te tikken, verschijnt de optie ‘Edit Tweet’. Hoe de bewerk-knop van Twitter verder werkt is nog onduidelijk. We weten dus niet hoelang tweets kunnen worden bewerkt, en of (net zoals bij Facebook) je de bewerkingsgeschiedenis in kunt zien.

Als de functie uit is, lees je dat op onze website.