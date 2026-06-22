Apple-fans kunnen hun verlanglijstje alvast gaan bijwerken. Er komen volgens geruchten nog twintig nieuwe Apple-producten bij.

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Deze 20(!) Apple-producten komen er nog aan tussen nu en 2027

Je weet waarschijnlijk wel dat Apple over een paar maanden met nieuwe iPhones gaat komen. Maar Apple komt komt in 2026 en 2027 met nog met veel meer toffe producten. Volgens geruchten staan er zelfs zo’n twintig nieuwe devices op de planning. Wij zetten ze voor je op een rij.

Nieuwe iPhones die gaan komen

Er komen een flink aantal iPhones aan in 2026 en 2027. Dit zijn de belangrijkste toestellen die gaan komen.

De iPhone 18 Pro (Max) krijgt mogelijk een A20 Pro-chip, een kleinere Dynamic Island, een aangepaste Cameraregelaar-knop en een nieuwe donkerrode kleur.

Ook tof is de iPhone Ultra. Dat wordt volgens de geruchten Apples eerste vouwbare iPhone. Hij krijgt een groot scherm aan de binnenkant, een kleiner scherm aan de buitenkant. Opvallend is wel dat hij volgens geruchten geen Face ID krijgt, maar Touch ID in de aan/uit-knop.

De iPhone Air 2 krijgt naar verwachting een ultragroothoekcamera, een A20-chip en een betere batterij. En dan zijn er nog de iPhone 20 Pro en iPhone 20 Pro Max die in 2027 gaan komen. Dit worden jubileummodellen met bijna alleen maar scherm aan de voorkant. Waarschijnlijk gaat Apple de iPhone 19 overslaan (net als bij de iPhone 9 is gebeurd).

Deze Apple Watches komen er nog aan

Ook komen er een aantal nieuwe smartwatches aan. Dit zijn:

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

De Series 12 en Ultra 4 krijgen waarschijnlijk een snellere chip. Er wordt ook gesproken over Touch ID en extra gezondheidssensoren, maar daar zijn de geruchten het nog niet helemaal eens over.

Nieuwe Tablets in aantocht

Apple heeft volgens geruchten ook een aantal nieuwe iPads in de planning.

iPad 12

iPad mini

De gewone iPad krijgt vermoedelijk een nieuwere chip met Apple Intelligence. De iPad mini krijgt mogelijk OLED, een betere chip, wordt waterbestendig en krijgt een nieuw soort speaker.

Aankomende Macs

Er staan verschillende nieuwe Macs op de planning. Deze kun je de komende tijd verwachten.

Mac Studio

Mac mini

iMac

MacBook Ultra

Voor Mac-fans staan de Mac Studio, Mac mini en iMac klaar met M5-chips. De grootste klapper lijkt de MacBook Ultra te worden. Die krijgt een dunner OLED-scherm, touchscreen, Dynamic Island en M6 Pro- of M6 Max-chip.

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Overige producten

Daarnaast zitten er in 2026 en 2027 nog een heleboel andere Apple-producten aan te komen.

Apple TV

HomePod mini

HomePod

HomePad

AirPods Ultra

Apple Glasses

Er komt een nieuwe Apple TV met een A17 Pro-chip en N1-chip met ondersteuning voor wifi 7. De HomePod mini krijgt een S9-chip of nieuwer, de nieuwe Siri, een N1-chip met wifi 7, beter geluid, een nieuwe Ultra Wideband-chip en mogelijk nieuwe kleuren. De grote HomePod krijgt in ieder geval de nieuwe Siri, maar meer is er nog niet bekend.

Verder komt er een compleet nieuwe hub aan (soms ook wel de HomePad genoemd) met een scherm en Siri. Tot slot worden er ook AirPods Ultra met camera’s verwacht en een slimme bril, genaamd Apple Glasses.

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