WhatsApp lost vervelend probleem eindelijk op (met deze 2 nieuwe functies)

WhatsApp rolt momenteel twee nieuwe functies uit die in één keer een belangrijke tekortkoming van de dienst uit de wereld helpen: dit zijn ze.

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WhatsApp lost probleem op met 2 nieuwe functies

WhatsApp krijgt een handige update die het gebruik van de berichtendienst op de pc een stuk prettiger maakt. Zo kun je voortaan bellen via WhatsApp Web. En je kunt een lopend gesprek naadloos verplaatsen naar een ander apparaat, zonder opnieuw te hoeven beginnen.

1. Bellen via WhatsApp Web

Tot nu toe was bellen via WhatsApp in de browser niet mogelijk. Wilde je een spraak- of videogesprek voeren, dan moest je daarvoor de app op je iPhone of de desktopversie van WhatsApp gebruiken.

De nieuwe functies van WhatsApp brengen daar verandering in. WhatsApp Web ondersteunt voortaan zowel individuele als groepsgesprekken met audio en video. Je kunt gesprekken starten én ontvangen, rechtstreeks vanuit de browser. Daarmee biedt de webversie vrijwel dezelfde belmogelijkheden als de apps voor iPhone, iPad en Mac. Je hoeft dus niet langer van apparaat te wisselen wanneer je tijdens het werken op je Mac een WhatsApp-gesprek wilt voeren.

2. Gesprekken verplaatsen zonder ophangen

De tweede nieuwe functie van WhatsApp is zeker zo handig. WhatsApp introduceert namelijk ook ondersteuning voor het overzetten van een lopend gesprek tussen verschillende apparaten. Ben je begonnen met bellen op je iPhone, maar wil je het gesprek liever voortzetten op je Mac? Of juist andersom? Dat kan straks zonder eerst op te hangen en opnieuw verbinding te maken. Het gesprek wordt naadloos overgezet, waardoor de onderbreking tot een minimum beperkt blijft.

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Overige nieuwe functies van WhatsApp

WhatsApp Web ondersteunt naast de genoemde nieuwe functies voortaan ook een digitale wachtruimte voor groepsgesprekken. De organisator van een gesprek kan daarmee bepalen wie wordt toegelaten en op welk moment. Daarnaast heeft WhatsApp QuickHD verbeterd, waardoor videogesprekken vrijwel direct in hoge resolutie starten. Je hoeft dus minder lang te wachten voordat het beeld scherp wordt.

De nieuwe functies worden de komende tijd stapsgewijs beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers van WhatsApp Web. Wil je niets missen van alle updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!