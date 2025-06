tvOS 26 brengt 3 nieuwe functies naar de Apple TV: dit zijn ze

tvOS 26 krijgt dit jaar een grote software-update – dit zijn de drie functies die naar verwachting tijdens de WWDC worden aangekondigd.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

tvOS 26 krijgt 3 nieuwe functies

De Apple TV 4K profiteert dit jaar van het groeiende succes van Apple TV+, met zowel nieuwe hardware als software. tvOS 26 wordt de volgende grote software-update en het ziet er naar uit dat Apple op 9 juni deze drie nieuwe functies aankondigt.

1. Een nieuw design

Een van de hoogtepunten van de aankondigingen van Apple tijdens de WWDC 2025 is een nieuw design voor alle softwareplatforms. iOS 26, macOS 26 en iPadOS 26 krijgen een nieuw ontwerp met glasachtige elementen die zijn geïnspireerd op visionOS.

Ook tvOS 26 krijgt nieuwe functies en een nieuwe look, met vernieuwde knoppen en iconen. De grootste veranderingen zijn waarschijnlijk voor iOS 26, maar de Apple TV 4K zal nog steeds een deel van het nieuwe design overnemen.

2. Een nieuwe Games-app

Apple wil gaming op al zijn platforms stimuleren, en komt daarom met een nieuwe, platformonafhankelijke ‘Games’-app die ook beschikbaar komt op tvOS 26. Het idee is om de bestaande functies van Game Center en de App Store te combineren in één nieuwe hub, met enkele extra functionaliteiten. De nieuwe Games-app biedt onder andere:

Een hub voor het starten van je tvOS-games.

Redactionele content om het ontdekken van games te stimuleren.

Gameprestaties die je hebt behaald of kunt proberen te behalen.

Sociale functies zoals scoreborden.

De mogelijkheid om nieuwe games te downloaden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Wifi-synchronisatie

Mark Gurman van Bloomberg heeft gezegd dat iOS 26 wifi-synchronisatie, wat betekent dat je maar op één apparaat verbinding hoeft te maken met een wifi-netwerk, om vervolgens toegang te krijgen op alle apparaten. Dit is een van de functies waarbij hij specifiek iPhone, iPad en Mac noemt als apparaten die deze functie ondersteunen, maar we verwachten dat deze ook beschikbaar zal zijn op Apple TV 4K met tvOS 26.

Vanwege het ontbreken van een browser heeft tvOS momenteel de meest ingewikkelde methode om toegang te krijgen tot een wifi-netwerken. De nieuwe synchronisatiefunctie zou dat helemaal moeten omzeilen.

Meer tvOS 26 functies

Siri krijgt uiteindelijk zeker AI-upgrades op de Apple TV 4K. Maar het zal waarschijnlijk nog geen nieuwe functie van tvOS 26 zijn. De kans is namelijk groot is dat er nieuwe Apple TV 4K-hardware nodig is voordat Siri een AI-upgrade kan krijgen. En Apple brengt de volgende generatie Apple TV 4K waarschijnlijk pas later dit jaar op de markt.

Desondanks is het altijd mogelijk dat Apple een vernieuwde Siri presenteert, of een andere nieuwe tvOS 26-functie met AI. Maar de volledige AI-upgrades zien we waarschijnlijk pas op een later tijdstip.