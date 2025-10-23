Eindelijk: tvOS 26 lost het grootste probleem van de Apple TV op

Apple heeft tvOS 26 uitgebracht en de update lost het grootste probleem van Apple TV op. Zo werkt de nieuwe functie!

tvOS 26

Dit jaar is tvOS 26 dé update voor de Apple TV. Met de softwareversie komen veel nieuwe functies naar het toestel. Apple brengt Liquid Glass met tvOS 26 naar de Apple TV, waardoor het besturingssysteem er compleet anders uitziet. Dit nieuwe ontwerp zie je terug bij onderdelen als het Bedieningspaneel, bij notificaties en bij menubalken in verschillende applicaties. Dat is niet alles, want apps hebben er ook een hele handige functie bij in tvOS 26.

Wanneer je nieuwe applicaties installeert op de Apple TV is het vaak nodig om in te loggen met een account. Zo heb je voor apps als Netflix, Disney Plus, HBO Max en Videoland allemaal accounts nodig. Het invoeren van je mailadres en wachtwoorden is op je iPhone of iPad geen probleem, maar bij de Apple TV is dat een ander verhaal. Met de kleine afstandsbediening kost het vaak meer tijd en moeite om alle gegevens in te voeren. Apple heeft dat probleem van de Apple TV opgelost in tvOS 26.

Eenvoudiger inloggen

Wil je inloggen op een account op website bij je iPhone of iPad? In dat geval is de kans groot dat je alle gegevens automatisch kunt invullen. Als je regelmatig mailadressen en bijbehorende wachtwoorden opslaat in de Wachtwoorden-app, vult je toestel deze informatie vanzelf is als je probeert in te loggen. Dat bespaart veel tijd, want zo hoef je nooit meer een wachtwoord op te zoeken. Helaas moest de Apple TV het zonder deze functie doen, maar daar brengt tvOS 26 verandering in.

Vanaf tvOS 26 krijgen alle applicaties op de Apple TV ondersteuning voor automatisch inloggen. Dat betekent dat je mailadres en wachtwoord vanzelf worden ingevuld als je probeert in te loggen bij een app. Daarvoor moeten de inloggegevens wel zijn gekoppeld aan het Apple Account dat je gebruikt op de Apple TV. Zo lost tvOS 26 één van de grootste problemen van de Apple TV op, want je hoeft voortaan niet meer zelf alle gegevens in te voeren.

Meer over tvOS 26

Niet alle applicaties hebben direct ondersteuning voor de nieuwe functie van tvOS 26. Apple heeft de verandering doorgevoerd in de nieuwste softwareversie, ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met de nieuwe optie. Zij moeten ervoor zorgen dat je straks automatisch kunt inloggen in verschillende apps, zodat je zelf geen mails en wachtwoorden meer hoeft in te voeren. Het is nog onbekend wanneer veelgebruikte applicaties als Netflix, Disney Plus en HBO Max deze verandering doorvoeren.

Met tvOS 26 wordt het veel gemakkelijker om in te loggen bij applicaties op de Apple TV. Verder krijg je er in de nieuwe softwareversie meer wallpapers bij en kun je instellen dat profielen standaard worden weergegeven zodra je de Apple TV opstart. Wil je meer weten over de grootste software-update van het jaar voor de Apple TV? Lees hier alles over tvOS 26! Schrijf je ook in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwste Apple-functies: