tvOS 26.4 brengt 3 verbeteringen naar je Apple TV – en die zijn héél handig

Yannick Chalkiopoulos
26 maart 2026, 9:33
2 min leestijd
Je Apple TV heeft er een aantal handige verbeteringen bij, want Apple heeft tvOS 26.4 uitgebracht. Dit zijn de nieuwe functies!

Lees verder na de advertentie.

tvOS 26.4

Het is weer tijd om je Apple TV te updaten! Apple heeft tvOS 26.4 uitgebracht, een grote tussentijdse update voor de Apple TV. Waar Apple doorgaans focust op het verbeteren van de software, introduceert tvOS 26.4 een reeks nieuwe functies. Met de softwareversie komen drie belangrijke verbeteringen naar de Apple TV, die je direct kunt gebruiken. Ben je benieuwd naar alle veranderingen in tvOS 26.4? Dit zijn ze!

1. Ondertiteling

Met tvOS 26.4 verbetert Apple de toegankelijkheid van de Apple TV, want je krijgt meer opties bij het instellen van de ondertiteling. Je kunt de stijl van de ondertiteling aanpassen na het installeren van tvOS 26.4. Dat is niet helemaal nieuw, maar Apple geeft de functie een prominentere plek in de nieuwe softwareversie. Bij iedere serie of film kun je voortaan eenvoudig kiezen tussen vier stijlen bij de ondertiteling. Dat zijn ‘Countourtekst’, ‘Doorzichtige achtergrond’, ‘Grote tekst’ en ‘Klassiek’.

tvos 26.4

2. Genius komt naar Apple TV

De Apple TV-app heeft er een nieuwe categorie bij in tvOS 26.4! Apple heeft een Genius-menu toegevoegd, waarin nieuwe series en films worden aangeraden. Deze aanbevelingen zijn verdeeld in meerdere genres, zodat je voor iedere gelegenheid een passende serie of film kunt kiezen. Dit zijn niet alleen titels van Apple TV, maar ook van andere streamingdiensten als Disney Plus en HBO Max. Zo wordt het veel gemakkelijker om nieuwe content te ontdekken.

Ontdek Apple TV

3. Continuous Audio Connection

Gebruik je externe speakers bij je Apple TV? In dat geval brengt tvOS 26.4 een handige nieuwe functie, die door Apple ‘Continuous Audio Connection’ wordt genoemd. Deze instelling zorgt ervoor dat de audioverbinding tussen de Apple TV en externe speakers veel stabieler is. Op die manier zijn er geen verschillen meer in het volume tussen verschillende audiobestanden en valt de audio niet meer (tijdelijk) weg bij externe speakers.

tvos veranderingen

Meer over de Apple TV

Met tvOS 26.4 krijgt je Apple TV er een aantal handige functies bij. Genius zorgt ervoor dat je voor ieder moment een passende serie of film hebt, zonder dat je daarvoor lang hoeft te zoeken in de Apple TV-app. Kijk je regelmatig met ondertiteling? Dan kun je vanaf tvOS 26.4 gemakkelijk een andere stijl kiezen, zodat de ondertiteling voor alle kijkers duidelijk afleesbaar blijft. Eerder kon ondertiteling nog wel eens wegvallen bij een serie of film, het nieuwe menu voor ondertitels brengt daar verandering in.

Door de introductie van Continuous Audio Connection is de audioverbinding van de Apple TV bovendien veel stabieler in tvOS 26.4. Het is daarom aan te raden om de update direct te installeren, zodat jouw Apple TV weer wat beter werkt. Je vindt tvOS 26.4 nu onder ‘Instellingen > Systeem > Software-updates’. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bronnen afbeeldingen: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software tvOS Apple audio en tv Apple

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren