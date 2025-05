Apple TV krijgt grote update in 2025: dit weten we al over tvOS 19

De Apple TV krijgt in 2025 een enorme update, want Apple werkt aan grote veranderingen voor tvOS 19. Dit weten we al over de update.

tvOS 19

Er komt dit jaar een grote update naar de Apple TV! Volgende maand kondigt Apple tvOS 19 aan. Dat gebeurt op de WWDC 2025, die op maandag 9 juni van start gaat. Die week presenteert Apple de grootste software-updates van het jaar, waaronder iOS 19 én tvOS 19. Over laatstgenoemde was het lange tijd stil, maar er wordt langzaam meer duidelijk over de volgende softwareversie voor de Apple TV.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman werkt Apple aan een nieuwe interface voor tvOS. Het besturingssysteem voor de Apple TV verscheen in 2015 en heeft sindsdien geen vernieuwd design gekregen. Daar komt met tvOS 19 verandering in, want Apple past de interface voor het eerst in tien jaar aan. Het is de verwachting dat tvOS dit jaar veel elementen van visionOS overneemt, net als iOS, iPadOS en macOS.

Ontwerp van visionOS.

Nieuwe interface

Het was al bekend dat iOS, iPadOS en macOS veel onderdelen van visionOS overnemen. Dat is het besturingssysteem dat is ontwikkeld voor de Apple Vision Pro, de eerste ruimtelijke computer van Apple. In visionOS gebruikt Apple veel meer transparante kaders, die lijken alsof ze van glas zijn gemaakt. Deze kaders hebben afgeronde hoeken en meer diepte-effecten. Dezelfde transparante kaders zien we waarschijnlijk terug bij de Apple TV met tvOS 19.

Apple’s codenaam voor iOS 19 bevestigt dat we de elementen van visionOS in meer besturingssystemen terug zullen zien. Volgens Gurman is de codenaam ‘Solarium’, dat staat voor een glazen ruimte waar veel zonlicht binnenkomt. Mogelijk zien we ook de menubalk van visionOS terug in tvOS 19 op de Apple TV. Deze menubalk verschijnt bij iedere app en geeft toegang tot bepaalde functies. Dat moet het navigeren in en tussen applicaties gemakkelijker maken op de Apple TV.

Huidige ontwerp van tvOS.

Release van tvOS 19

Met het nieuwe ontwerp lijken iOS, iPadOS, macOS, visionOS en tvOS straks meer op elkaar. Apple probeert zo meer structuur en gelijkenissen tussen de besturingssystemen aan te brengen. Het is nog onduidelijk welke nieuwe functies tvOS 19 nog meer naar de Apple TV brengt. Waarschijnlijk krijg je er nieuwe screensavers bij, die je als achtergrond bij de Apple TV kunt gebruiken. Meer nieuwe features volgen later dit jaar, als de Apple TV 2025 wordt aangekondigd.

De Apple TV 2025 komt naar verluidt pas dit najaar, maar tvOS 19 wordt al veel eerder aangekondigd. Volgende maand onthult Apple de grote update voor de Apple TV. Op maandag 9 juni om 19.00 uur (Nederlandse tijd) presenteert Apple de belangrijkste softwareversies van het jaar. Dan weten we hoe het nieuwe design van tvOS eruitziet en welke functies naar het besturingssysteem komen. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!