tvOS 16: deze nieuwe functies komen naar de Apple TV

Vroeg je je ook af wat er met de Apple TV en tvOS was gebeurd na afloop van de WWDC-keynote? Je bent niet alleen. Apple’s kastje voor bij de televisie, de Apple TV, had dit jaar geen plaats op het podium. Maar uiteraard komt dit najaar wel tvOS 16 uit. We praten je even bij.

tvOS 16 komt eraan

De Apple TV en tvOS zijn nog lang niet afgeschreven! Ook al heeft Apple bij de opening van de WWDC 2022 geen tvOS 16 laten zien, kort na de keynote verscheen er wel de eerste bètaversie.

Maar nu – zonder bijbehorende presentatie – begint het zoeken naar de nieuwe functies die Apple heeft toegevoegd. Op het eerste gezicht lijkt de update namelijk beperkt te blijven tot ondersteuning voor de belangrijkste nieuwe functies uit iOS 16, watchOS 9 en macOS Ventura. Maar als je goed kijkt, vind je wel een aantal écht nieuwe functies.

HomeKit-verbeteringen en betere integratie

Zo krijgt tvOS 16 bijvoorbeeld de nieuwe HomeKit-verbeteringen en werkt de Apple TV beter samen met de Apple Watch en iPad. Op die manier kun je bijvoorbeeld gepersonaliseerde work-outs op Apple TV doen op basis van gegevens van bewegingssensoren van je Apple Watch of extra informatie op iPhone tonen terwijl media op de Apple TV wordt afgespeeld.

Gebruikersprofielen, game-controllers en nieuw design

Ook komen er verbeteringen voor gebruikersprofielen. Omdat logingegevens in een gedeelde sleutelhanger worden opgeslagen, hoeven gebruikers niet telkens als ze een app starten in te loggen en hun profiel te kiezen. Ten slotte wordt de ondersteuning voor game-controllers uitgebreid.

Een vernieuwing die uiteindelijk het meest zichtbaar gaat zijn, is de integratie van SwiftUI voor de vormgeving van apps. Als ontwikkelaars straks apps mogen ontwikkelen voor tvOS 16, dan kunnen ze hun apps echt een compleet eigen stijl geven. Helaas zien deze nieuwe designs pas in het najaar als tvOS samen met iOS 16 uitkomt.