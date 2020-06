tvOS 14 officieel: dit is nieuw in de Apple TV-update

Apple heeft tvOS 14 officieel onthuld. Er worden een aantal verbeteringen toegevoegd met de grote update voor Apple TV. In dit artikel zetten we ze voor je op een rijtje.

tvOS 14 officieel: dit zijn de nieuwe functies

Apple heeft de nieuwe software-update voor de Apple TV officieel aangekondigd tijdens WWDC 2020. Hoewel de meeste mensen de livestream volgen om naar iOS 14 en watchOS 7 te kijken, brengt Apple ook jaarlijks een update voor tvOS uit. Met tvOS 14 zet Apple weer een kleine stap voorwaarts om de software van de Apple TV verder te verfijnen.

Een belangrijke verbetering van tvOS 14 is de komst van de Home-app, die we kennen van iOS en macOS. Hiermee wordt het mogelijk om slimme apparaten die met HomeKit zijn gekoppeld, te checken op je Apple TV. Beelden van slimme beveiligingscamera’s zijn bijvoorbeeld te kijken op je Apple TV, waarbij je een melding krijgt als er personen bij je huis arriveren.

Meerdere gebruikers in Apple Arcade

Ook brengt tvOS 14 de picture-in-picture-modus naar het compleet besturingssysteem. Hierdoor blijven video’s afspelen als je naar een andere applicatie schakelt, wat multitasken op de Apple TV dus een stuk fijner maakt.

Verder ondersteunt Apple Arcade op tvOS nu meerdere gebruikers tegelijk, zodat je makkelijk tussen profielen schakelt. Dit maakt het ook mogelijk om in een game verder te gaan waar je was gebleven, waarbij je dus niet één profiel hoeft te gebruiken.

Release later dit jaar

De tvOS 14-update wordt de komende maanden eerst getest in bètaversies door de ontwikkelaars, en later ook door publieke testers. Deze herfst is de update voor iedereen beschikbaar. Waarschijnlijk in september of oktober.