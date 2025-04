Nieuwe tarieven Trump: hoe raakt dit Apple (en je iPhone)? 

Trump’s nieuwe tarieven schudde de wereld, maar gaat Apple (of je iPhone) daar iets van merken? Dit kan er gebeuren.

Nieuwe tarieven Trump: hoe raakt dit Apple (en jouw iPhone)?

Op woensdag 2 april heeft de Amerikaanse president Donald Trump verschillende tarieven doorgevoerd. Goederen van andere landen krijgen daardoor met flinke importheffingen te maken.

Ook de EU moet eraan geloven, want er is een importheffing van 20 procent aangekondigd. Voor andere landen is het nog erger, want daar heeft Trump nog hogere tarieven voor klaarstaan. China moet bijvoorbeeld rekenen op een importheffing van 54 procent.

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo zei dat Apple moet rekenen op een lagere winst (van zo’n 8 tot 9 procent) als ze geen prijsverhogingen doorvoeren. Toch gaf hij een aantal voorbeelden waarmee Apple de hogere kosten kan gaan verhalen.

Meer productie richting India

Als India een nieuwe handelsovereenkomst (met of zonder tarieven) kan sluiten met Trump, en Apple de productiecapaciteit in India kan verhogen tot 30 procent van het totaal, dan valt de winst slechts 1 tot 3 procent lager uit.

Prijzen omhoog bij de Pro-modellen

Kuo zegt dat zo’n 65 tot 70 procent van de totale iPhone-verkoop uit Pro-modellen bestaat. Hij denkt dat consumenten met voldoende budget een prijsverhoging ook sneller zullen accepteren. Als het dus nodig is kan Apple de prijs van de Pro– en de Pro Max-modellen verhogen.

Meer opties voor Apple

Apple kan er ook voor kiezen om meer te vragen voor de verkoop van iPhones bij providers. Een andere optie is om minder geld te geven voor het inruilen van oude iPhones. Dat betekent dat jouw oude iPhone daardoor minder waard wordt (bij Apple). Ook kan Apple gaan onderhandelen met hun (grondstoffen)leveranciers voor een lagere inkoopprijs.

Winstmarge van Apple

In 2024 had Apple een winstmarge van zo’n 46 procent. Dit betekent dat het bedrijf 46 procent van de omzet als winst behaalde na aftrek van de kosten. Nadat Trump de tarieven had aangekondigd is Apple’s aandelenprijs met meer dan 9 procent gezakt.