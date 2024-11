America first: zo gaat Trump Apple veranderen (maar of dat goed is?)

Donald Trump heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 ruim gewonnen, maar is dat goed of slecht nieuws voor Apple? Dit gaat het bedrijf merken van zijn tweede presidentstermijn.

Importheffingen onder Trump

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van dinsdag 5 november 2024 zijn ruim gewonnen door Donald Trump. De voormalig én toekomstig president heeft grootse plannen voor het land. Hij spreekt zelfs van een gouden eeuw voor de Verenigde Staten onder zijn bewind. Om dat waar te maken heeft hij verschillende ideeën die de economie moeten verbeteren. Een belangrijk onderdeel van die plannen is het invoeren van importtarieven.

Trump is dit van plan om zo het gat tussen import en export op de Amerikaanse markt te dichten – of in ieder geval te verkleinen. De toekomstig president heeft aangegeven een importtarief van minimaal tien procent in te willen voeren. Komt het product uit China? Dan geldt zelfs een heffing van zestig procent. Dat is een enorme importheffing, waarvan iPhone-gebruikers zeker iets zullen merken. Met deze tarieven raakt Trump namelijk ook grote bedrijven als Apple.

Trump raakt ook Apple

Apple’s producten bestaan uit enorm veel onderdelen, waarvan een groot deel wordt gefabriceerd in het buitenland. Zo worden in China veel iPhones gemaakt, die vallen onder de importtarieven die Trump wil invoeren. Dat betekent dat de prijs van de iPhone mogelijk flink stijgt door de nieuwe heffingen. Apple kan de importtarieven van Trump op verschillende manieren omzeilen, om te voorkomen dat de prijzen van alle producten stijgen.

Eén van Trumps doelen is het versterken van de binnenlandse economie en industrie. Het moet door de importtarieven daarom interessanter worden om in de Verenigde Staten onderdelen te fabriceren. Apple kan ervoor kiezen om de productie van de iPhones, iPads en Macs naar de Verenigde Staten te verplaatsen. De toestellen worden dan in het binnenland gemaakt en vallen niet onder de importheffing van tien tot zestig procent.

iPhones, iPads en Macs worden duurder

Dat is precies wat Trump wil, want op die manier worden er meer banen gecreëerd in de Verenigde Staten. Toch is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan, want Apple heeft veel tijd nodig om al deze producties te verplaatsen naar de Verenigde Staten. Het zou jaren duren om het volledige productieproces te verhuizen naar het binnenland. Voorlopig blijft Apple afhankelijk van buitenlandse onderdelen, die duurder zullen worden onder Trumps beleid.

De kans is groot dat we deze prijsstijging terug zullen zien in de startprijs van de iPhone. Als de productiekosten stijgen, in dit geval door de importtarieven, rekent Apple dit door bij de prijzen van de toestellen. Dat betekent dat de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV en alle andere Apple-producten wereldwijd duurder zullen worden. Daar komt nog bij dat de Europese Unie mogelijk ook importtarieven invoert op Amerikaanse producten, als tegenreactie op Trumps heffingen.

Apple heeft mogelijk uitzonderingspositie

Dat betekent dat we in Nederland en België vanaf 2025 in het slechtste geval nóg meer kwijt zijn voor nieuwe Apple-apparaten. Toch is er nog hoop, want de kans bestaat dat Apple een uitzonderingspositie krijgt onder Trumps beleid. Hetzelfde gebeurde tijdens zijn eerste termijn, toen Trump eveneens voor Apple een uitzondering op de regels maakte. Mogelijk gebeurt dat in 2025 opnieuw, zeker als Apple aantoont dat het de productie al aan het verplaatsen is.

Apple is steeds minder afhankelijk van China, zo heeft het bedrijf inmiddels meer fabrieken in India en Brazilië. Op producten uit deze landen geldt een veel lager importtarief, waardoor Apple hierop meer de nadruk zal leggen vanaf volgend jaar. Mogelijk is dit voor Trump al genoeg reden om Apple (tijdelijk) uit te zonderen van de hoge importheffingen op producten uit China.

Congratulations President Trump on your victory! We look forward to engaging with you and your administration to help make sure the United States continues to lead with and be fueled by ingenuity, innovation, and creativity. — Tim Cook (@tim_cook) November 6, 2024

Tim Cook en Donald Trump

Nog een groot voordeel voor Apple is het contact dat Tim Cook en Donald Trump hebben. Ze hadden goed contact tijdens Trumps eerste termijn en het lijkt erop dat ze dit contact hebben onderhouden. Zo heeft Tim Cook voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen met zowel Kamala Harris als Donald Trump gepraat. Tijdens deze gesprekken heeft hij zonder twijfel de belangen van Apple verdedigd. Na de presidentsverkiezingen was Tim Cook er snel bij om Trump te feliciteren.

Daar komt bij dat Trump al heeft aangegeven dat er uitzonderingsposities gelden voor grote techbedrijven als Google en Apple. Google hoeft tijdens zijn presidentschap bijvoorbeeld niet verdeeld te worden in kleinere bedrijven, waar eerder wel nog sprake van was. Toch is Apple nog allesbehalve zeker van deze uitzonderingspositie, net als dat het nog niet duidelijk is welke tarieven Trump uiteindelijk gaat heffen.

Mocht Trump inderdaad importtarieven gaan heffen is het de vraag in hoeverre dit Apple gaat raken. De gevolgen onder Trump vallen hopelijk mee voor Apple. En niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor alle gebruikers wereldwijd. Die zijn tenslotte het duurste uit als Apple tóch wordt geraakt door de hoge importheffingen. Echt zeker weten we het pas na 20 januari, als Trump officieel president is.