Trillingen van motoren kunnen iPhone-camera permanent beschadigen

Apple heeft een nieuw support-document gepubliceerd waaruit blijkt dat iPhone-camera’s blijvende schade oplopen van trillingen op bepaalde frequenties. Krachtige motoren produceren deze trillingen.

Motorritje maken? Je kunt je iPhone beter thuis laten

iPhone‌-lenzen met optische beeldstabilisatie of autofocus zijn gevoelig voor heftige trillingen. Dit komt door de aanwezige gyroscopen en magnetische sensoren. Deze sensoren compenseren bewegingen en trillingen bij het maken van foto’s of video. Hierdoor leggen de lenzen scherpere beelden vast, ook als de gebruiker bijvoorbeeld aan het wandelen is of in een auto zit.

Apple verwoordt het probleem als volgt: “We ontwierpen camerasystemen met optische beeldstabilisatie en autofocus voor iPhone met een oog op duurzaamheid. Langdurige directe blootstelling aan trillingen met hoge amplitude binnen bepaalde frequenties kunnen de prestaties van de camera’s echter verslechteren. Het wordt aanbevolen om uw iPhone niet bloot te stellen aan langdurige trillingen met een hoge amplitude.”

Het is dus niet verstandig om je iPhone mee te nemen op lange motortochten. Bevestig je jouw iPhone wel eens aan je scooter, motor of brommer voor bijvoorbeeld navigatie? Volgens Apple is het verstandig om dan een trillingsdempende houder te gebruiken. Op die manier beperk je de kans op blijvende schade.

Waarom komt Apple hier nu pas mee?

Apple gebruikt optische beeldstabilisatie in iPhone-lenzen al sinds de komst van de iPhone 6 Plus in 2014. Het is dus een beetje opvallend dat Apple nu pas naar buiten komt met een waarschuwing. In de loop der jaren verschenen meerdere berichten over frequentieschade op discussieforums. Ook mountainbikes werden in deze berichten als boosdoeners genoemd.

Apple waarschuwde eerder voor magnetische interferentie bij gebruik met ‘bepaalde iPhone-accessoires’. Deze magnetische interferentie zou voor soortgelijke problemen bij iPhone-lenzen met optische beeldstabilisatie kunnen zorgen. Magneet-gerelateerde problemen zijn echter tijdelijk en worden simpelweg verholpen door de accessoires te verwijderen.

