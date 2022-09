Trillende iPhone 14 Pro (Max) camera: hier vind je de oplossing

Heb jij ook last van een trillende camera in je iPhone 14 Pro (Max)? Vervelend! iPhoned vertelt je wat er aan de hand is en wat je moet doen!

Trillende camera iPhone 14 Pro is softwarefout

Er doken de afgelopen week allerlei filmpjes op van een trillende camera aan de achterkant van de iPhone 14 Pro (Max). Dit gebeurde met name als de smartphone een video uit een app van derden probeerde af te spelen.

Apple reageerde hierop en zei dat je niet meteen naar Apple Store hoeft te rennen om het probleem van de trillende camera in de iPhone 14 Pro op te lossen. Dit zegt ons dat de trillingen niet schadelijk zijn.

Wat beweegt er in de iPhone 14 Pro?

Sommige gebruikers van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max hebben een probleem met hun 48 MP-hoofdcamera aan de achterkant van de telefoon. Dit is de onderste camera op het camera-eiland. Wanner ze de camera gebruiken in apps als TikTok en Instagram gaat het beeld oncontroleerbaar trillen. Het gevolg? Een ratelend geluid, trillende video’s en volgens sommige zelfs blijvende schade.

YouTuber Luke Miani ondervond dit probleem ook. Hij vertelde in zijn uitgebreide test van de iPhone 14 Pro (Max) dat de trillende camera daarna in de Camera-app niet meer kon scherp stellen. Hij besloot naar een Apple Store te gaan en de telefoon in te ruilen. Apple meldt zelf dat dit niet nodig is, want de fout zit in de software.

Waarom trilt de camera en wat kan je doen?

Volgens Apple zijn beide iPhone 14 Pro-modellen voorzien van een nieuwe versie van ‘optische beeldstabilisatie’. Dit is een klein onderdeeltje in je camera van je iPhone 14 Pro dat trillingen en bewegingen moet compenseren om stabiele filmpjes te maken. Maar deze functie lijkt niet helemaal goed te werken. Volgens Apple moet het probleem binnen enkele dagen verholpen zijn.

Apple gaf verder niet veel prijs. Wij denken dat deze bug wordt opgelost met een iOS 16.0.2 software-update. Tot die tijd is het verstandig om je camera van de iPhone 14 Pro (Max) zo min mogelijk in apps van derden te gebruiken.

iPhone 14 Pro nu toch al kopen?

Het is niet gek dat na de lancering van een nieuwe telefoon er allerlei bugs opspringen. Sterker nog; wij vragen ons elk jaar af met wélke bugs de nieuwe iPhone op de markt gaat komen. Meestal lost Apple binnen enkele weken op.

Dus, wil je alvast een iPhone 14 Pro (Max) kopen? Check dan hieronder en hierboven de beste prijs! Neem ook een kijkje in onze iPhone 14 Pro-prijsvergelijker en iPhone 14 Pro Max-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.

