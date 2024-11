Deze transparante iPhone 16 wil je toch hebben?

In de jaren 90 waren apparaten met een transparante behuizing erg populair. Nu heeft iemand zelfs een transparante iPhone 16 gemaakt. Die wil je toch hebben?

Transparante iPhone 16

Misschien heb jij nog wel ergens een oude, transparante Game Boy, een doorzichtige telefoon, een iMac G3 of een doorzichtige Swatch-horloge? Vroeger waren deze apparaten met een doorzichtige behuizing echt mateloos populair. En geef toe: het ziet er ook wel erg tof uit.

Toch zie je dit soort apparaten tegenwoordig vrijwel niet meer, en dat is best jammer. Maar gelukkig zijn er allerlei hobbyisten die nu zelf de handen uit de mouwen steken en de meest uiteenlopende apparaten van een doorzichtige behuizing voorzien.

Zo ook het YouTube-kanaal van Phone Repair Guru. Dit kanaal heeft al eerder doorzichtige iPhones gemaakt, maar vond het deze keer tijd voor de iPhone 16 Pro. In de onderstaande video op YouTube kun je goed wat er allemaal moest gebeuren om deze iPhone 16 Pro (€ 1.175,-) van een transparante behuizing te voorzien.

Stap-voor-stap wordt de iPhone 16 Pro opgemaakt om bij de achterkant te komen. Dat bleek nog een behoorlijke hoeveelheid werk te zijn. Er moesten verschillende lagen weggehaald worden. Sommige lagen lieten zich wat makkelijker verwijderen dan anderen.

In de video is zelfs te zien hoe gallium werd gebruikt om de laag met aluminium weg te krijgen. Het bleek goed te werken, maar daarna moest nog steeds de laatste, gekleurde laag op de achterkant met de hand en een krabbertje weggehaald worden.

Toen eenmaal de achterkant van de iPhone 16 Pro helemaal schoon was, kon het toestel weer in elkaar gezet worden. In de video werd gezegd dat het zo’n 3 tot 4 dagen duurde om alle stappen uit te voeren. Het resultaat mag gezien worden, want de transparante iPhone 16 Pro is waanzinnig mooi geworden.