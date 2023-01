Apple is overstag: er komt tóch een MacBook met touchscreen

Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe MacBook. En dit is er niet zo maar één: de MacBook krijgt een touchscreen. Hoe gaat de nieuwe Macbook eruit zien?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste MacBook met touchscreen

Bloomberg heeft naar buiten gebracht dat Apple van plan is om een Mac met touchscreen uit te brengen. Het bedrijf heeft volgens Bloomberg al een team dat aan de Mac met een touchscreen moet werken. Het gaat daarbij om een MacBook.

Als dit gerucht klopt, is er sprake van een grote ommezwaai bij Apple. Het bedrijf wilde eerder nog niks weten over een Mac(Book) met een touchscreen. Dit kwam voornamelijk door Steve Jobs, die van mening was dat devices met een touchscreen geen liggend scherm moeten hebben.

MacBook met touchscreen: zo ziet de laptop eruit

De MacBook met touchscreen ziet er naar verwachting nagenoeg gelijk uit als de MacBooks die op dit moment al op de markt zijn. De laptop krijgt een toetsenbord en een trackpad, het touchscreen vervangt deze functies niet. De grote verandering is natuurlijk het scherm, dat een touchscreen wordt. Verder behoudt de MacBook Touch het uiterlijk van een normale laptop.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De laptop draait volgens Bloomberg op macOS en niet op (een speciale versie van) iOS. Hiermee lijkt Apple dus nog een duidelijk onderscheid te willen maken tussen de MacBook en iPad: de nieuwe laptop met een touchscreen wordt geen grotere, uitgebreide versie van de tablet.

Dit is wanneer de nieuwe MacBook verschijnt

Het is voor de releasedatum van de MacBook Touch een goed teken dat er nu al een team bij Apple aan het project werkt. Bloomberg noemt 2025 als mogelijke releasedatum, maar dit is waarschijnlijk aan de vroege kant. Er zijn binnen het bedrijf nog verschillende meningen over hoe het product eruit moet gaan zien, waardoor 2026 een realistischere verwachting is.

Als de MacBook met een touchscreen een succes blijkt, is het goed denkbaar dat Apple het touchscreen naar meer Macs brengt. Het is in ieder geval duidelijk dat Apple op zoek is naar meer innovatie als het aankomt op het ontwikkelen van schermen. Zo verwachten we volgend jaar de iPad Fold en zijn Apples eigen micro-led-schermen op komst. En wie weet wat er nog meer op de planning staat?

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!