Opinie: Een MacBook met touchscreen is niet alleen logisch, maar ook hoogstnodig

Gaat Apple eindelijk overstag en krijgen we een MacBook (Pro) met een touchscreen? Het zou hoog tijd worden!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eindelijk een MacBook (Pro) met touchscreen?

Er zijn al lang geruchten over een mogelijke MacBook met een touchscreen, maar nog nooit zo concreet als nu. Bloomberg stelt namelijk dat er een heel team bij Apple werkt aan dit product. Dat is bijzonder, want het bedrijf is lange tijd sterk tegen het idee van een Mac met een touchscreen geweest.

Steve Jobs heeft ooit gezegd dat Apple een hoop testen heeft gedraaid om te kijken of een touchscreen op een Mac een goed idee was. De conclusie was toen dat een touchscreen op een verticaal oppervlakte zoals een monitor ‘ergonomisch verschrikkelijk’ is.

De vorm van een MacBook is sindsdien nauwelijks veranderd. De laptops zijn dunner, de schermranden zijn kleiner en er zitten helaas wat minder aansluitingen op. Daarnaast is het nog steeds een computer die je openklapt waarna je het scherm verticaal plaatst en alles bestuurt via de touchpad, het toetsenbord of externe muis. Toch is de wereld om de MacBook heen wél veranderd.

Touchscreens zijn overal

Touchscreens zijn inmiddels niet meer gereserveerd voor een paar apparaten. We hebben een touchscreen om onze pols, er zit er eentje in onze auto, in de supermarkt en misschien wel in je koelkast. Touchscreens zijn de standaard geworden voor interactie met apparaten en MacBooks ondersteunen die standaard nog niet.

Bepaalde handelingen met je vingers kunnen uitvoeren voelt zo logisch. Neem een simpele actie als het vergroten van een afbeelding. Is dat makkelijker om te doen door met je vinger naar de touchpad te gaan, het pijltje op het scherm naar een hoek te verslepen en vervolgens deze hoek te verschuiven? Of om gewoon even met twee vingers de afbeelding te vergroten zoals we dat gewend zijn op onze iPhone of iPad?

Als je in de markt bent voor een Chromebook of Windows-laptop zijn er al jaren goede opties met touchscreens. Sterker nog: als kinderen gewend zijn om op school met een Chromebook te werken voelt een MacBook zonder touchscreen daarna als een stap terug.

Het is ergonomisch inderdaad niet de ideale situatie, maar het is ook niet nodig om plots alles via het touchscreen te doen. Het gaat om de optie hebben om bepaalde handelingen even snel te doen. Het scherm van een MacBook is toch altijd in handbereik.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Touch Bar geen succes

Apple heeft het wel geprobeerd met de Touch Bar en dat bleek geen succes. Met de balk onderin het scherm van MacBook Pro’s kon je allerlei verschillende acties doen. In de nieuwste MacBook Pro’s zijn op die plek gewoon weer functietoetsen te vinden.

Dat wil niets zeggen over een eventueel succes van een touchscreen, want iets direct op het scherm kunnen aanraken is heel wat anders dan een extra balk onder het scherm.

Aan macOS zal het ook niet liggen. In de afgelopen jaren zijn macOS en iPadOS steeds meer naar elkaar toegegroeid. Dermate dat het ontbreken van een touchscreen steeds meer voelt als een gemis en een fout die Apple niet durft toe te geven.

Zodra touchscreens standaard zijn op MacBooks zullen we ons afvragen hoe we ooit zonder hebben gekund. We zullen er door het pure gemak razendsnel gewend aan raken. En als je er tegen bent, kun je het ook gewoon niet gebruiken. Een beetje als een album van U2 die ongevraagd op je apparaat staat: als je het negeert, heb je er geen last van.

Meer over de nieuwste MacBook Pro’s

De net onthulde nieuwe MacBook Pro’s hebben dus nog geen touchscreen, maar wel snelle M2-chips. Lees meer over de prijs van de duurste Apple-laptop ooit en wanneer de nieuwe MacBook Pro verschijnt.