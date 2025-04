Touch ID komt weer terug naar de iPhone (maar anders dan verwacht)

De nieuwste iPhones beschikken over Face ID, maar volgens geruchten komt Touch ID weer terug bij de volgende iPhone. Dit weten we al.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Touch ID

Apple heeft eind februari de iPhone 16e uitgebracht, waarmee Apple definitief afscheid nam van Touch ID bij de iPhone. Het bedrijf introduceerde Touch ID bij de iPhone 6 en de iPhone 6 Plus in 2014. Daarna kwam de nieuwe beveiligingsmanier ook naar de iPad en naar de Mac. In 2022 verscheen de laatste iPhone met Touch ID, dat was de derde generatie van de iPhone SE. Alle nieuwere iPhones zijn voorzien van Face ID.

Nu blijkt dat het afscheid toch niet zo definitief was, want er gaan geruchten dat Touch ID weer terugkeert naar de iPhone. Face ID wordt bij de volgende iPhone vervangen door Touch ID, waarvan de sensor naar verluidt in de vergrendelknop van het toestel wordt geplaatst. Een soortgelijke knop zien we nu al bij de iPad Air en de iPad mini. Toch komt Touch ID niet naar iedere iPhone, waarschijnlijk krijgt alleen de nieuwe iPhone Fold een vingerafdrukscanner.

iPhone Fold

De geruchten dat Apple werkt aan een vouwbare telefoon gaan al jaren. Inmiddels lijkt de iPhone Fold er echt te komen, mogelijk verschijnt het toestel zelfs volgend jaar. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo gaf vorige maand al aan dat de iPhone Fold geen Face ID krijgt. Nieuwe geruchten bevestigen dat de vouwbare iPhone Touch ID krijgt, op een vergelijkbare manier als bij de huidige iPad Air en iPad mini.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens Kuo hebben de sensoren van Face ID te veel ruimte nodig in de behuizing van de iPhone Fold. Apple wil voorkomen dat de behuizing van de vouwbare iPhone te dik wordt, waardoor het bedrijf toch weer voor Touch ID kiest. Dat betekent dat de vingerafdrukscanner komend jaar alweer terugkeert naar de iPhone. Het Dynamic Island zien we vermoedelijk niet terug bij de iPhone Fold, want de feature is overbodig zonder de sensoren voor gezichtsherkenning.

Release van de iPhone Fold

De kans is dus groot dat Apple slechts tijdelijk afscheid heeft genomen van Touch ID bij de iPhone. Er wordt steeds meer duidelijk over de iPhone Fold, zo krijgt het vouwbare toestel naar verluidt een 5,5-inch scherm aan de buitenkant. Klap je het apparaat open? Dan verschijnt een 7,8-inch display. Daarmee is de geopende iPhone Fold vergelijkbaar met de iPad mini, de kleine tablet heeft een scherm van 8,3 inch.

Volgens geruchten heeft het scherm door de terugkeer van Touch ID geen Dynamic Island. In plaats daarvan heeft het display een kleine inkeping voor de frontcamera. Welke functies precies naar de iPhone Fold komen weten we volgend jaar zeker, mits Apple de telefoon dan daadwerkelijk aankondigt. De vouwbare iPhone is volgens geruchten al vaker uitgesteld, waardoor het goed mogelijk is dat een release in 2026 toch te vroeg blijkt. Wil je in de tussentijd geen Apple-nieuws missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!