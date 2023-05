Deze variant van Touch ID wil je wél terug op je iPhone

De geruchten dat Apple werkt aan een nieuwe Touch ID sensor voor de iPhone gaan al langer. Samsung heeft nu een nieuwe sensor geïntroduceerd, en die is zo tof dat we hem maar al te graag terugzien op een iPhone.

Samsung introduceert nieuwe sensor

Samsung heeft een nieuwe oled-display aangekondigd, waarin een vingerafdrukscanner én gezondheidssensoren verwerkt zitten. Als je het scherm aanraakt met twee vingers, kan je hartslag, bloeddruk en stressniveau gemeten worden. Hierdoor is het dus een multifunctionele sensor, want het werkt ook als beveiligingsfunctie met de vingerafdrukscanner.

Het geavanceerde oled-scherm gebruikt de reflectie van het licht om de gezondheidsdata te analyseren. Hiervoor moet je dus wel twee vingers op het beeldscherm leggen. Om de bloeddruk te meten is het een vereiste dat je van iedere hand een vinger op het display plaatst. Volgens Samsung is het hierdoor mogelijk om zeer accurate gezondheidsdata te verzamelen.

Apple werkt mogelijk aan terugkeer Touch ID

Het geavanceerde scherm is voor Apple meer dan interessant. De geruchten dat Apple aan een nieuwe Touch ID- en Face ID-sensor werkt die verstopt is onder het scherm gaan al jaren. Met het nieuwe oled-scherm is deze functie dus weer een stap dichterbij. Dit zou kunnen betekenen dat Touch ID uiteindelijk weer terugkeert naar de iPhone, maar in een andere vorm dat we tot nu toe hebben gezien.

De laatste iPhone met Touch ID is de iPhone SE uit 2022. Nieuwere en geavanceerdere iPhones hebben geen homebutton meer en moeten het daarom doen met Face ID. Deze sensor zit nu nog verstopt in de notch of het Dynamic Island. Het is echter de verwachting dat de voorkant van de iPhone in de toekomst volledig uit scherm bestaat. Alle sensoren zijn dan onder het scherm verwerkt.

Nieuwe Face ID-sensor bij iPhone 16

Deze nieuwe Face ID-sensor wordt mogelijk bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Ultra geïntroduceerd in 2024. De iPhones hebben dan geen Dynamic Island meer, maar hebben een voorzijde die compleet bestaat uit het display. Er is dan wel nog een kleine inkeping te zien door de frontcamera van de telefoon.

De nieuwe ontwikkelingen van Samsung vergroten de kans dat de Touch ID-sensor weer wordt toegevoegd aan de iPhone. Eerdere geruchten voorspelden dat het nog wel even duurt voordat zo’n sensor naar de iPhone komt. Het nieuwe oled-scherm van Samsung kan daar dus verandering in brengen. Het is daarom goed mogelijk dat je jouw iPhone straks weer met je vinger kunt ontgrendelen.

