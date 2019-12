Apple krijgt patent voor techniek die Touch ID onder scherm plaatst

De tijd van Touch ID lijkt nog lang niet voorbij te zijn. Vandaag heeft Apple een patent toegekend gekregen die een iPhone 2020 met Touch ID onder het scherm weer dichterbij brengt.



Touch ID sensor patent toegekend aan Apple

De website Patently Apple ontdekte de toekenning van het patent. De afgelopen maanden hebben we al tal van aanwijzingen gezien die erop wijzen dat Apple in ieder geval de opties onderzoekt om Touch ID terug te brengen naar de iPhone.

In plaats van een fysieke knop gaat het hier om een optische vingerafdrukscanner, waar dus geen vinger direct contact mee hoeft te maken. Omdat de scanner als het ware ‘kijkt’ naar de kenmerken van een vingertopje kan deze onder een touchscreen worden geplaatst.

Opvallend genoeg gebruikt Apple deze techniek sinds kort al in de 16 inch MacBook Pro. In tegenstelling tot de oudere 13- en 15 inch modellen zit er een optische scanner in de powerknop verwerkt. In het geval van de MacBook merk jij daar als gebruiker weinig van, omdat je de knop nog steeds fysiek moet indrukken om je Mac aan te zetten.

Toch is het een aanwijzing dat de techniek blijkbaar al goed genoeg werkt voor Apple om het op de markt te brengen. Het zou daardoor goed kunnen dat deze subtiele aanpassing van de Touch ID-sensor in de MacBook Pro een voorbode is op de 2020 iPhone die dezelfde behandeling krijgt.

Dat sluit mooi aan bij andere geruchten, die stellen dat Apple op zijn vroegst in september 2020 de eerste iPhone met een dergelijke Touch ID-sensor onder het scherm kan uitbrengen. Dit betekent overigens niet dat Face ID ten dode opgeschreven is. Apple zou van plan zijn om beide beveiligingsmethodes te behouden, zodat je zelf kunt kiezen welke je waarvoor wilt gebruiken.

Krijgt de iPhone 2020 weer Touch ID?

Dit komt omdat Face ID en Touch ID ieder hun eigen voor- en nadelen hebben. Zo is Face ID sneller en hoef je als gebruiker alleen naar je iPhone te kijken terwijl het toestel al het werk doet. Dat maakt Face ID ideaal om te gebruiken als je toestel al ontgrendeld is, en je bijvoorbeeld een betaling wil goedkeuren met je bankieren-app.

Touch ID is weer makkelijker om je iPhone uit je broekzak te halen en direct te ontgrendelen. Nu moet je het toestel nog een seconde voor je gezicht houden, met Touch ID raak je het scherm simpelweg aan terwijl je de iPhone uit je broekzak pakt.

Lees ook: iPhone 2020-geruchten: 7 dingen die we al weten over de nieuwe iPhones