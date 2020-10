Opinie: Touch ID zou ook voor de iPhone 12 een uitkomst zijn

Met de iPad Air 2020 heeft Apple laten zien hoe het moet: nu kan ook de iPhone 12 wat ons betreft niet achterblijven. Het is tijd om Touch ID terug te brengen en samen met Face ID te laten werken.

iPhone 12 kan Touch ID ook goed gebruiken

Met het vernieuwde design van de iPad Air 2020 introduceerde Apple ook iets heel nieuws: een Touch ID-knop die volledig in de vergrendelknop verwerkt zit. Een logische plek: zodra je de knop indrukt om de tablet wakker te schudden, scant hij je vingertop en kun je direct beginnen.

Apple heeft economisch belang bij deze beslissing: de iPad Air 2020 heeft geen prijzige Face ID-camera en kan dus alleen op deze manier ontgrendeld worden. Omdat de iPhone 12-modellen wel gezichtsherkenning krijgen, lijkt het misschien overbodig om Touch ID hier ook nog eens in te stoppen.

Maar dat is (zeker in 2020) niet helemaal waar. Als het goed werkt is Face ID een uitstekende vervanger van Touch ID. In plaats van een knop in te drukken, hoef je alleen naar je telefoon te kijken om hem te ontgrendelen. Maar iedereen die een iPhone met Face ID heeft, weet dat deze situatie niet altijd perfect werkt.

Touch ID samenwerkend met Face ID

In negen van de tien gevallen doet Face ID zijn werk, maar er zijn bijna dagelijks momenten dat de camera mij net niet goed ziet. Bijvoorbeeld als het toestel op een tafel ligt en ik er niet recht boven hang, of als ik met een mondkapje op mijn gezicht door de supermarkt loop.

Zeker in 2020 waarin het dragen van mondkapjes vaker dan ooit voorkomt, zou Touch ID een uitkomst zijn. Het lijkt erop dat we deze voorlopig nog wel nodig zullen hebben, dus is het fijn als je smartphone ook zonder het scannen van je gezicht snel en veilig te ontgrendelen is.

Hoewel ik absoluut geen afscheid wil nemen van Face ID, lijkt de extra optie van Touch ID me een geweldige toevoeging. Door het toestel aan de vergrendelknop uit je broekzak te halen kun je hem dan al ontgrendelen, wat zelfs nog sneller is dan het scannen van je gezicht.

Tim Cook’s bedrijf is bovendien lang niet de eerste die dit doet. Zo stopt Sony in zijn smartphones al jaren een soortgelijke vingerafdrukscanner in de vergrendelknop.

Een actuele aanleiding

Apple heeft met de handenwasfunctie van de Apple Watch laten zien dat ze snel kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen. Nu is software natuurlijk anders dan hardware: een nieuwe knop moet geproduceerd worden en kan niet ‘gewoon’ met een update worden uitgebracht.

Laten we dus hopen dat Apple vroeg in dit jaar al de beslissing gemaakt heeft om Touch ID op deze manier terug te brengen naar de iPhone. In februari dook wel het gerucht op dat het bedrijf hier aan zou werken, maar sindsdien is het opvallend stil geworden rondom deze functie.

Wat vind jij? Zou je een Touch ID-knop in de iPhone 12 gebruiken? Of heb je aan Face ID voldoende? Laat van je horen in de reacties!