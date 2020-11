Nu een MacBook met een nieuw design steeds dichterbij lijkt te komen, duikt er een interessant patent op dat de volgende versie van de Touch Bar laat zien.

Touch Bar-patent toont fijne verbetering

In een patent dat ontdekt werd door Patently Apple is te zien hoe Apple aan een tweede versie van de Touch Bar werkt. De Touch Bar is een oled-touchscreen dat de functietoetsen vervangt op de MacBook Pro. Hierdoor kunnen er contextgevoelige knoppen worden getoond, zodat je bijvoorbeeld met je vinger kunt scrollen door een video.

Het nieuwe patent laat zien hoe Apple hier een oplossing voor zoekt met een bekende techniek: Force Touch. Het drukgevoelige scherm kennen we al van de Apple Watch en iPhone en het trackpad van de MacBook.

Met Force Touch weet de Touch Bar hoe hard iemand op de balk drukt, zodat er ook andere acties kunnen worden uitgevoerd. Met Force Touch zou Apple kunnen voorkomen dat mensen per ongeluk misklikken.

De Touch Bar van de MacBook Pro is één van de meest controversiële beslissingen die Apple in jaren heeft gemaakt. Een van de grootste punten van kritiek op de Touch Bar is het gebrek aan feedback dat het touchscreen geeft. Als je een knop indrukt, voel je dat de knop naar beneden gaat.

Je vinger op de Touch Bar leggen geeft geen enkele vorm van feedback, waardoor je naast voelen ook moet kijken of je het digitale knopje hebt ingedrukt. Naast Force Touch zou vooral de introductie van Haptic Touch hier een oplossing voor kunnen zijn. Met Haptic Touch worden kunstmatige trillingen gebruikt om je het gevoel te geven dat je een fysieke knop indrukt.

Wanneer kunnen we de nieuwe Touch Bar verwachten?

Het patent laat in ieder geval zien dat Apple nog lang niet klaar is met de Touch Bar. Wanneer we deze verbeterde versie daadwerkelijk in een MacBook zien is nog wel even de vraag. Patenten zeggen enkel iets over de dingen waar Apple achter de schermen aan werkt, maar niet zozeer iets over een concrete releasedatum.

Wel zijn er geruchten over een nieuw design voor de MacBook, wat natuurlijk een goed moment zou zijn om ook deze verbeterde Touch Bar te introduceren.