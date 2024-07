Je kunt nu torrents downloaden op je iPhone – zo doe je dat

In de Europese Unie is het nu mogelijk om torrents te downloaden op je iPhone en het strenge App Store-beleid van Apple te omzeilen. We laten je zien hoe dat werkt.

Torrents downloaden op je iPhone

Om torrents te downloaden op je iPhone heb je een torrent-app nodig. Die kun je nu downloaden via de alternatieve app-store AltStore PAL. Dat dit nu mogelijk is, komt door de invoering van de Digital Markets Act (DMA) van de EU. Hierdoor heeft Apple minder controle over apps die hier beschikbaar zijn. Het gevolg is dat je nu apps kunt downloaden en gebruiken die niet beschikbaar zijn in de App Store. En dat zonder dat je je iPhone hoeft te jailbreaken.

qBitControl voor qBittorrent op iOS is een van de nieuwe torrent-apps in AltStore PAL.

Dit zijn de apps in AltStore PAL waarmee je torrents op je iPhone kunt downloaden: iTorrent (een torrent-client voor iOS) en qBitControl (een remote client voor het beheer van qBittorrent). Deze apps zijn samen met PeopleDrop (een social discovery-platform) en UTM SE (een retro pc-emulator) de eerste apps van derden in AltStore PAL. In tegenstelling tot de andere apps is UTM SE wel goedgekeurd door Apple en daardoor ook beschikbaar in de officiële App Store. Aanvankelijk werd de app afgelopen juni nog afgewezen.

Richtlijnen van Apple

Apple heeft torrent-apps altijd consequent uit de App Store verbannen. Ze zouden volgens het bedrijf vaak worden gebruikt om inbreuk te maken op de rechten van derden. De DMA heeft hier nu een stokje voor gestoken, waardoor alternatieve app-stores zoals AltStore PAL gewoon torrent-apps kunnen aanbieden. Zodoende is het dus mogelijk om torrents te downloaden op je iPhone, ook al voldoen de apps niet aan de richtlijnen van Apple.

Wil je torrents downloaden op je iPhone met de nieuwe torrent-apps op AltStore PAL, dan heb je een iPhone met iOS 17.4 of hoger nodig. De dienst vereist verder een abonnement van € 1,50 per jaar om de kosten van Apple te dekken. Meer informatie over de apps en het abonnementsproces is te vinden op de website van AltStore PAL.