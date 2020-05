Op Apple TV Plus is inmiddels aardig wat te kijken. Heb je een proefabonnement, dan wil je natuurlijk enkel het beste zien. iPhoned kiest de top Apple TV Plus-series.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Top Apple TV Plus series

Het aanbod van Apple TV Plus groeit traag maar gestaag. Wij zetten de tien beste Apple TV Plus-series op een rij. Deze lijst zullen we updaten zodra er een nieuwe serie wordt toegevoegd die een plekje verdient.

1. The Morning Show

Denk je aan Apple TV Plus, dan denk je aan The Morning Show. Dit is de belangrijkste serie voor de streamingdienst en dat merk je aan de kwaliteit. De serie gaat over een nieuwspresentator (Steve Carell), die wordt ontslagen vanwege seksueel overschrijdend gedrag. Zijn presentatiepartner (Jennifer Aniston) moet nu haar best doen om haar eigen baan te behouden. Zeker als er een fris, jong gezicht (Reese Witherspoon) wordt aangenomen. Hoewel het schrijfwerk hier en daar wat te wensen overlaat, weet The Morning Show tot het eind te boeien.

2. Dickinson

Jonge dichter Emily Dickinson heeft helemaal geen zin om te trouwen, hoe graag haar moeder dat ook wil. Je verwacht door dit plot en de tijdsperiode wellicht een saaie serie waarin alles draait om grote jurken en ouderwetse taal, maar dat is absoluut niet het geval. Geef Dickinson een kans en je wordt verblijd met een serie vol humor die blijft verrassen.

3. Little America

Little America vertelt acht prachtige, losse verhalen over immigranten in de Verenigde Staten. Verwacht daarbij niet enkel drama, want de verhaallijnen bevatten verrassend veel humor en plezier. De afleveringen zijn stuk voor stuk gebaseerd op echte verhalen. Dat maakt het nog extra bijzonder.

4. Home

In deze documentaireserie van Apple, neem je je een kijkje in een reeks zeer bijzondere woningen en maak je kennis met de mensen die daar wonen. De serie toont aan de ene kant op een prachtige manier de unieke gebouwen, maar legt ook veel nadruk op de families die daar wonen. Juist deze mensen maken van Home een serie die je wil zien.

5. Trying

Nikki en Jason willen graag een baby, maar het wil niet lukken. Zodra het stel bij de dokter hoort dat kans op een eigen kind heel klein is, zelfs via IVF, besluit het duo te kijken naar adoptie. Dat klinkt makkelijker dan het is. Het resultaat is een mooie, maar bovenal ook komische, Britse serie.

6. Mythic Quest: Raven’s Banquet

Zodra je de mensen achter It’s Always Sunny in Philadelphia en acteurs zoals Danny Pudi bij elkaar zet, moet het resultaat wel grappig zijn. Dat is zeker het geval met Mythic Quest: Raven’s Banquet. De serie gaat over een gamestudio, die moeite heeft om de eens succesvolle game Mythic Quest populair te houden. Heb je niets met games? Dan kun je de serie prima volgen. Als gamer merk je echter pas hoe goed Mythic Quest eigenlijk in elkaar zit.

7. For All Mankind

Ronald D. More (Battlestar Galactica) zit achter deze mooie serie, die een alternatieve versie van de geschiedenis vertelt. Want wat als niet de Verenigde Staten, maar de Sovjet-Unie als eerste voet op de maan zet? In deze serie is de NASA daar kapot van, en wordt er alles op alles gezet om de technologische race alsnog te winnen. Onder andere met een nieuwe lading vrolijke astronauten. For All Mankind is vrij traag, maar het acteerwerk en de mooie beelden maken een hoop goed.

8. Visible: Out on Television

Inmiddels zijn er in veel televisieseries personages uit de lhbtq-gemeenschap te zien, maar de weg daar naartoe was lang en moeilijk. Deze documentaire kijkt naar de geschiedenis van de lhbtq-beweging vanuit wat er op televisie gebeurde. Via interviews met een hele hoop bekende acteurs, maar ook de mensen achter de camera. Visible is een prachtige en belangrijke vijfdelige documentairereeks.

9. See

Zodra je loslaat dat het concept achter See een beetje vreemd is en niet helemaal klopt, heb je toch een toffe, originele serie te pakken. Jason Momoa speelt een krijger die zijn kinderen moet zien te beschermen. In een wereld waarin iedereen blind is, kan namelijk enkel zijn net geboren tweeling zien.

10. Servant

M. Night Shyamalan, de horrorregisseur die bekend staat om zijn grote twists, heeft een serie voor Apple TV Plus gemaakt. Hierin verwelkomen twee nieuwe ouders die net hun kind zijn verloren, een oppas in huis. Maar is dat wel zo slim? En welke geheimen bewaren de andere personages? Doe het licht uit en ga klaarzitten om op het stuipen gejaagd te worden

Apple TV Plus na 6 maanden

Sinds onze Apple TV Plus review is er een hoop veranderd. Daarom hebben we een review-update geschreven.