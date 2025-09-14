Zien: deze toffe (en futuristische) gadgets zijn deze week gepresenteerd

Deze week zijn naast de nieuwe iPhones en Apple Watches nog meer toffe gadgets gepresenteerd. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Toffe én futuristische gadgets

De IFA in Berlijn is ieder jaar hét moment voor bedrijven om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie te laten zien aan het grote publiek. Dat was bij de IFA in 2025 niet anders, waarbij de nieuwste accessoires voor de iPhone 17 niet te missen waren. Ben je benieuwd welke toffe en futuristische producten onze redactie nog meer heeft gezien? Wij zetten vijf opvallende producten voor je onder elkaar!

1. Nieuwe iPhone 17-hoesjes

De IFA vond plaats van 5 tot en met 9 september 2025, nog vóór de officiële presentatie van de iPhone 17-serie. Daar was op de beurs zelf weinig van te merken, want de nieuwe hoesjes voor de telefoon waren niet te missen. De vernieuwde telefooncases waren allemaal voorzien van het bredere camera-eiland, dat er met de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max inderdaad is gekomen.

De dunste iPhone in lange tijd moet uiteraard ook beschermd worden, op de IFA werd duidelijk dat al voor de release van de iPhone Air genoeg telefooncases beschikbaar zijn. Door de telefoonhoesjes krijg je een goed idee van hoe dun de nieuwe iPhone daadwerkelijk is. Ben je benieuwd welke accessoires en hoesjes er in Nederland en België beschikbaar zijn voor de iPhone 17-serie en iPhone Air? Bekijk hier alle nieuwe telefoonhoesjes:

Telefooncase voor iPhone Air.

2. Traplopende robotstofzuigers

Met de nieuwste technologieën wordt het steeds gemakkelijker om het je huis op orde te houden. Robotstofzuigers zijn de laatste jaren normaler geworden en zijn vaker terug te zien in huishoudens. Helaas hebben robotstofzuigers één groot nadeel, want ze hebben moeite met hoogteverschillen. Te hoge drempels vormen al een probleem voor de gemiddelde robotstofzuiger, trappen zijn een nog groter obstakel.

Op de IFA bleek dat deze problemen binnenkort tot het verleden behoren, want er komen steeds meer robotstofzuigers die wél kunnen traplopen. Dat gebeurt in de meeste gevallen met toffe gadgets, die ervoor zorgen dat de robotstofzuiger de trap kan op- en aflopen. De Eufy Marswalker is daar een goed voorbeeld van, want met dit onderdeel rolt de stofzuiger de trap probleemloos op én af.

3. AirBell

Is jouw fiets wel eens gestolen? Of vergeet je regelmatig waar je jouw fiets hebt geparkeerd? De AirBell biedt daar een handige oplossing voor, want de toffe gadget beschikt over een ingebouwde AirTag. Het apparaatje heeft – zoals de naam al doet vermoeden – de vorm van een bel, maar heeft ondersteuning voor de Zoek mijn-app. Op die manier zie je de locatie van je fiets altijd terug op je iPhone, iPad en Mac(Book).

Inmiddels zijn er twee generaties van de AirBell beschikbaar. Bij de eerste uitvoering van de AirBell was ruimte voor een AirTag, die je los moest aanschaffen. De nieuwere versie is geavanceerder, want deze beschikt standaard over een ingebouwde tracker. Je hoeft dus geen losse AirTag meer te kopen, maar ziet de AirBell direct terug in de Zoek mijn-app. Het enige dat je moet doen is de knoopcelbatterij vervangen wanneer deze leeg is, zodat je altijd weet waar je fiets staat. Bekijk hier waar je de AirBell haalt:

4. Draadloos opladen nog sneller

De iPhone 16- en iPhone 17-serie hebben ondersteuning voor Qi2, dat de nieuwe standaard is voor draadloos opladen. Deze nieuwe standaard is ontwikkeld in samenwerking met Apple en werkt met magneten. Dat is vergelijkbaar met Apple’s MagSafe, dat zorgt voor sneller én efficiënter opladen. Daarvoor moeten de draadloze opladers Qi2 wel ondersteunen, dat bij de nieuwste gadgets steeds vaker het geval is.

Dat Qi2 de nieuwe standaard is voor draadloos opladen was ook te zien bij de IFA. Vrijwel alle grote fabrikanten brengen de komende tijd nieuwe draadloze laders uit, die werken met Qi2. Zo komen er genoeg nieuwe oplaadstations met Qi2 voor je iPhone, AirPods én Apple Watch in één, zodat je geen kabels meer nodig hebt. Voorbeeld daarvan is de MagFusion Ark van Aukey, die over maar liefst 6 oplaadplekken beschikt.

MagFusion Ark van Aukey.

5. Handsfree transcriberen

Heb je regelmatig vergaderingen, of andere momenten waarbij je moet transcriberen? Dan kun je tegenwoordig al terecht bij verschillende online programma’s. Deze werken vaak wisselend, zeker als verschillende accenten voorkomen in het gesprek. Plaud heeft daarvoor een toffe gadget uitgebracht, want het bedrijf heeft de Plaud Note geïntroduceerd. Het apparaatje heeft het formaat van een pinpas, maar beschikt over veel meer functies.

Met de Plaud Note kun je gesprekken opnemen, transcriberen en samenvatten. De toffe gadget beschikt over een knop, waarmee je de opname start. Druk je nog eens op de knop? In dat geval wordt de tekst als belangrijk gemarkeerd in het verslag en in de samenvatting van het gesprek. Het apparaatje is in drie verschillende formaten beschikbaar, zodat je zelf bepaalt waar je de Plaud Note draagt. Klinkt dat goed? Bekijk hier meer over Plaud:

